Sanremo: alla Fenice, presentazione libro ‘Siamo il clima che viviamo’ di Alessandro Bellati

Sabato 24 giugno, alle ore 18, presso ‘La Fenice libri antichi e moderni’, in Piazza V. Muccioli 5 a Sanremo, si terrà la presentazione del libro di Alessandro Bellati ‘Siamo il clima che viviamo’ pubblicato da ‘Lo Studiolo’.

L’Autore, Alessandro Bellati, è un cantautore italiano, docente, paroliere, compositore ed autore di canzoni per bambini.

Nel suo libro Alessandro Bellati presenta la sua conversazione-intervista con Helmut Hueder, laureato in Antropologia all’Università di Berlino nel 1972, poi docente alla Boston University, che oggi tiene conferenze sul clima in tutto il mondo.

Il clima è l’insieme di condizioni e caratteristiche proprie di ogni enclave umana, ed esercita la sua influenza in modi talmente naturali da passare quasi inosservato, ma che determina differenze fondamentali tra gli esseri umani nelle varie parti del mondo.

Il volume, corredato da belle foto in b/n di Lello Carriere, sarà presentato da Faris La Cola, in arte Freddy Colt, patron delle edizioni Lo Studiolo. La manifestazione si svolgerà all’aperto per consentire maggiore libertà ed agio ai partecipanti.