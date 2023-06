Imperia, al via la 43a edizione della festa di San Giovanni: alle 18.30 l'inaugurazione

Prende ufficialmente il via oggi la 43a edizione della Festa di San Giovanni. La manifestazione occuperà la zona della Banchina Aicardi (Molo Corto) di Oneglia fino al 26 giugno.

Alle 17.30 l’anteprima di “Aspettando il Centenario”, con l’inaugurazione dell’esposizione “11 Porte per 100 Anni” alla Galleria il Rondò, in piazza Dante, a cura del gruppo “11 Comuni per Imperia”.

Alle 18.30 il taglio del nastro alla presenza di autorità e ospiti darà il via ai festeggiamenti con l'esibizione della Banda Musicale di Pompeiana, l'apertura della Pesca della Zucchetta ed in contemporanea partirà la 15ª edizione di MercantIneja in calata G.B. Cuneo.

La fiera di “MercantIneja” a cura di Espansione Eventi di Paola Savella rimarrà aperta fino a tarda sera sul suggestivo porto di Oneglia e proseguirà fino al 26 giugno. Si potranno trovare i tavoli di ceramica di Caltagirone, lampade in ferro battuto, divani e pannelli d'arredo, mobili ed oggettistica etnica. Inoltre stufe a pellet, biancheria per la casa, attrezzature edili, per il giardinaggio e il fai da te. Prodotti cosmetici, saponi ecobio per la persona. Cristalloterapia, Aromaterapia, Artigianato, Antiquariato ed accessori a carattere olistico, etcnico, radiestesico ed esoterico, diffusori e fragranze naturali. Per la moda, occhiali, bjiotteria, borse, abbigliamento ed accessori, smalto per unghie di centinaia di colori, accessori per cellulari. Per il palato, l'immancabile dolce ungherese, i prodotti siciliani e pugliesi, il luppolo, la birra artigianale ed il mojito al mirtillo. Esposizione auto di tutte le marche.

All'info point e il box casse posizionati all'entrata della festa, per coloro che ne fossero interessati, si potrà acquistare ad un prezzo speciale il bellissimo volume edito dal Comitato ‘1981-2020 quarant'anni di storia’ che raccoglie al suo interno testimonianze, appunti di viaggi, racconti, immagini fotografiche di ieri e di oggi in b/n e a colori, ricordi della storia del ‘U Comitattu’ e dell'Accademia dello Stoccafisso di Imperia. Una memoria che ci riporta ad avvenimenti passati e che, contestualmente ripropone momenti della storia della nostra città e della nostra comunità: come eravamo, le prime feste, i giochi marinareschi, la pentola dei record, le commedie in piazza, la processione, il corteo storico, i convegni sull' alimentazione mediterranea, il palio del mare, il carnevale dei bimbi, la rivista Ineja, le locandine della festa, l'attività di solidarietà e beneficenza, le kermesse gastronomiche sul tema dello stoccafisso, le ricorrenze e celebrazioni in città, la cultura e i concorsi di pittura e fotografici, i soci e i volontari.

Alle 19 intermezzo musicale itinerante su calata Cuneo e area festa della Banda di Pompeiana diretta dal maestro Daniele all'onegliese e vini dell'entroterra. A seguire alle ore 22.15 animazione e balli di gruppo con dj Comix.

“Un ringraziamento alla Croce Rossa Comitato di Imperia -dicono gli organizzatori - che presiederà costantemente le giornate dei festeggiamenti”. Per tutta la durata della festa, fino al giorno 25 giugno, le associazioni facenti parte del gruppo '11 Comuni per Imperia' presentano alla Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante (orario 17,30 - 19,30) l'esposizione di “porte dipinte” rappresentative di immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino".

Entrata libera. Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma completo e il menù sul sito www.ineja.it.