Sanremo: “Run for the Whales”, pronte al via le iscrizioni sul posto

Prenderanno il via domani le iscrizioni dirette, dopo la chiusura di quelle on line, per la Run for the Whales in calendario sabato pomeriggio a Sanremo. Presso il campo di atletica di Pian di Poma, sarà infatti allestito un desk dove iscriversi ad una delle tre gare in programma: mezza maratona (Fidal), 10 Km non competitiva e Family Run (circa 3 Km). Il desk sarà operativo domani (venerdì) dalle 14:30 alle 18:00 e sabato dalle 10 alle 13 (solo per 10 Km e Family Run).

PERCORSI

La Half Marathon, grazie alla fattiva collaborazione del CIV, partirà da San Lorenzo al Mare e interesserà la pista ciclabile in direzione ponente fino al traguardo posto al campo di atletica di Sanremo. I podisti lungo il tracciato attraverseranno una serie di Comuni (San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia) costeggiando il mare su un percorso molto veloce che si sviluppa in linea retta con un dislivello pressoché nullo. La 10 Km prenderà invece il via al campo di atletica dirigendosi subito verso levante, lungo la pista ciclabile, fino alla zona dei Tre Ponti dove ci sarà il giro di boa per il ritorno. La Family Run interesserà il tratto del lungomare sanremese. Le gare sono curate sotto il profilo tecnico dall’Asd Pro San Pietro.

PROGRAMMA PARTENZE SABATO 17 GIUGNO

- Ore 19 dall’ex Stazione Ferroviaria di San Lorenzo al Mare la Half Marathon

- Ore 19 dal campo di atletica di Sanremo la 10 Km

- Ore 19.10 dal campo di atletica la Family Run Run for the Whales

La cerimonia di premiazione è prevista alle 21.

SPONSOR E PARTNER

Il Comitato Organizzatore desidera ringraziare tutti gli sponsor ed i partner, il cui apporto è sempre determinante per organizzare una manifestazione come la Run for the Whales.

I Comuni di Sanremo, Taggia, San Lorenzo al Mare, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Cipressa e Costarainera. Amaie Energia, Nyala Suite Hotel, B&B, Terre del Moscatello, Daphné, Ethical Grace, The Club, Diemme Fiori, Acqua Minerale Santa Vittoria, Armax, Promo & Graphics, Grandiauto, RTS. Anche quest’anno rinnovata la collaborazione con La Stampa e Specchio dei Tempi.

SANTUARIO DEI CETACEI

L’evento sportivo rappresenta anche un momento di promozione turistica per il territorio e le sue bellezze. La manifestazione è nata nel 2016 su iniziativa dell’Istituto Tethys ONLUS in collaborazione con il Comitato Organizzatore della Sanremo Marathon. L’Istituto, al quale sarà devoluta parte delle iscrizioni, è un’associazione senza fini di lucro che si dedica allo studio e alla tutela dei mammiferi marini del Mediterraneo. A caratterizzare la Run for the Whales è infatti anche il messaggio di tipo ambientale legato alle balene ed ai delfini che vivono nel Mar Ligure. La manifestazione vuole portare l’attenzione sull’incredibile ricchezza rappresentata dai cetacei che vivono nel Santuario Pelagos.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale: www.runforthewhales.it

SANREMO MARATHON - 3 DICEMBRE 2023

Intanto sono state aperte le iscrizioni alla Sanremo Marathon, giunta alla sua sesta edizione, in calendario il 3 dicembre 2023. Confermato anche per quest’anno il programma sportivo, che prevede la maratona e la mezza maratona (entrambe Fidal), la 10 Km non competitiva e la family run. Da oggi è quindi possibile assicurarsi un pettorale ad una delle tre gare, a tariffe agevolate, sul sito ufficiale della manifestazione www.sanremomarathon.it