Sanremo, il Demo’s Quartet suona Bruzzone allo “Swing Corner of the Fortress”

La rassegna “Swing Corner of the Fortress” giunge al suo secondo concerto nella suggestiva sala conferenze di Forte S. Tecla: sabato prossimo, il 17 giugno, alle 17, sarà di scena il “Demo’s Quartet”, formazione capitanata da Freddy Colt, nata con l’intento di omaggiare la produzione swing del compositore sanremese Nicodemo “Demo” Bruzzone (1922-1998).

Quasi in versione da “jazz da camera” il concerto presenta al pubblico una selezione di brani in stile sincopato in larga parte prodotti dal Maestro Bruzzone durante il suo lungo periodo londinese a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Ritmi bounce, charleston, fox-trot, blues, bossanova, temi vivaci, malinconici, ispirati alla grande tradizione dei classici americani, sapranno ricreare l’atmosfera dei locali notturni di metà Novecento. Tra queste composizioni ce n’è una addirittura incisa dal grande pianista Stefano Bollani, dal titolo “This is my style”. Ad affiancare Colt vi sono alcuni tra i più esperti jazzmen del Ponente ligure: Riccardo Anfosso alla chitarra, Giuliano Raimondo al contrabbasso ed Enzo Cioffi alla batteria.

Si ricorda che è sempre visitabile la mostra dal titolo “Due secoli di eleganza maschile”, mentre il successivo venerdì, il 23 giugno, sarà presentato, nell’ambito del ciclo “BiblioTecla” in collaborazione con la Libreria Ubik-Sanremolibri, il volume “Demo Bruzzone tra Barzizza e Giacomazzi”, una monografia sul musicista sanremese scritta da Freddy Colt. A dialogare con l’autore sarà la dottoressa Manuela Di Pietro.

Il concerto e l’incontro letterario sono ad ingresso gratuito, mentre la visita alla mostra e alle diverse sale del Forte prevede un biglietto di ingresso di euro 4, ridotto ad euro 2 per i giovani.