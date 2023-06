Festa Europea della Musica: San Bartolomeo al Mare protagonista: musica live, artisti di strada, street food e un mare di birra

Il Comune di San Bartolomeo al Mare - in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e con la partecipazione dei commercianti di San Bartolomeo - inaugura la stagione estiva con la Festa Europea della Musica. Mercoledì 21 giugno la FEM spettacoli intratterrà il pubblico con la parata floreale che colorerà il Lungomare delle Nazioni a partire dalle 21.00: artisti di strada, tra cui trampolieri e acrobati, percorreranno il lungomare di San Bartolomeo con i loro costumi artigianali a tema floreale, per dare il benvenuto all’estate in maniera vivace e variopinta.



Nei giorni successivi, da giovedì 22 a sabato 24 giugno scendono poi in piazza i commercianti di San Bartolomeo al Mare, con tanta birra e le loro specialità in formato street food. Gli stand gastronomici apriranno alle ore 18:00 con i commercianti che hanno aderito all’iniziativa: Il Baretto (rostelle, patatine e sangria), Deiluz (panino alla cubana e hot dog), TiroVino (pan fritto e spritz), La Lampara (salamella e hamburger), Bar Roberta (frittura e patatine) e Ai Secoli Bui (spiedini di pollo speziati e goulash). Non mancheranno tanti tipi di birra e il DjSet di El Coach & Mr Pink. Nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, alle ore 21:00, si alterneranno diverse rock band, che suoneranno dal vivo sul palco di piazza Torre Santa Maria. Si comincia giovedì 22 con i Mercenari, venerdì 23 sarà il turno dei Recovered, sabato 24 si esibiranno i Nosmet. La serata di sabato, la Notte Oro, sarà caratterizzata da altre tre postazioni musicali presenti sul Lungomare delle Nazioni dalle 21:00: partendo dall’Anfiteatro con il DjSet a cura di Riccardo Ghigliazza per arrivare a piazza sul Mare con il pop rock internazionale dei Best Before passando per la piazza dell’Ancora dove I Demueluin proporranno musica tradizionale ligure e non solo.

"Con la Festa Europa della Musica diamo come ogni anno il benvenuto all'estate - dichiara il Sindaco, Valerio Urso - con un evento di grande fascino, coinvolgente, che ci avvicinerà alla bellezza di questa stagione magica. A seguire lo Street Food dei commercianti e la Notte Oro, che coinvolgeranno attivamente la parte produttiva di San Bartolomeo al Mare, alla quale va sin d'ora il ringraziamento mio personale e di tutta la Amministrazione comunale. Sarà un lungo week-end, di bellezza, di musica, di festa, di specialità gastronomiche. San Bartolomeo al Mare apre così la stagione degli eventi estivi che ci accompagnerà fino a settembre".

Mercoledì 21 giugno – ore 21.00

Festa Europea della Musica - Spettacolo itinerante con artisti di strada a cura di FEM spettacoli – Lungomare delle Nazioni

Giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 giugno – dalle ore 18.00

Festa Europea della Musica - Notte Oro #unmaredibirra - Street food dei commercianti - Piazza Torre Santa Maria. Apertura stand e DjSet a cura di Mr Pink tutte le sere a partire dalle ore 18.00.

Giovedì 22 giugno - DjSet a partire dalle 18.00 – Musica live con i Mercenari ore 21.00

Venerdì 23 giugno - DjSet a partire dalle 18.00 – Musica live con Recovered ore 21.00

Sabato 24 giugno - DjSet a partire dalle 18.00 – Musica live con i Nosmet ore 21.00

Ore 21.00 – zona Anfiteatro Radio Grock dj set a cura di Riccardo Ghigliazza

Ore 21.00 – zona dell'Ancora – I Demueluin

Ore 21.00 – piazza sul Mare – Best Before