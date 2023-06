Ventimiglia, Scullino: "Dedicare alla memoria di Silvio Berlusconi il belvedere del nuovo tratto di pista ciclo-pedonale"

"Per l’unicità della persona e le sue grandi doti umane, per la sua rilevante presenza in ogni aspetto della società civile, per la forza che a Ventimiglia ha avuto il suo pensiero politico e sociale propongo che la città dedichi alla memoria di Silvio Berlusconi il belvedere del nuovo tratto di pista ciclo-pedonale in via di allestimento" - propone l'ex sindaco e attuale consigliere comunale di Ventimiglia Gaetano Scullino - "Un nuovo chilometro che riassume in sé l’invito al movimento, al guardare sempre verso l’orizzonte, a ricaricarsi col riposo per percorrere fortemente un cammino. E se questo fosse ritenuto riduttivo al confronto della personalità straordinaria di Berlusconi, si lascia comunque all’Amministrazione la facoltà di decidere altro luogo adatto a ricordare la grande statura politica, imprenditoriale, sportiva che Berlusconi ha evidenziato".

"Nel momento in cui tutta la Nazione è scossa dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi, ogni cittadino e ogni collettività non può fare a meno di rivolgere il pensiero a chi, per almeno un quarantennio, ha avuto un impatto decisivo sulla vita del Paese. E quando dico impatto penso alla vita economica, sociale, politica di una comunità" - dichiara Scullino - "Di Silvio Berlusconi, in questi giorni, abbiamo conosciuto ogni risvolto e questo ha messo in luce aspetti dell’uomo che in altri momenti non erano apparsi o erano stati volutamente oscurati. Di lui voglio ricordare, e in questo contesto ritengo di essere la persona più idonea a farlo, il grande impegno politico profuso nella fondazione del partito di Forza Italia, nel 1994, raccogliendo l’eredità dei partiti di centrodestra, a colmare un vuoto che poteva portare una deriva illiberale e antidemocratica".

"Con la sua capacità di leader, Berlusconi aggregò altre forme partitiche, componendo un'alleanza innovativa ancora oggi riscontrabile nella vita politica italiana e, venendo a noi, nella congerie cittadina. Il principio unificatore era, per tutti, la rivendicazione del liberalismo, del riformismo, del conservatorismo moderato in cui trovava condivisione la dottrina sociale della chiesa nel porre la famiglia a nucleo fondamentale della società e la persona al centro dei suoi diritti individuali" - sottolinea Scullino.