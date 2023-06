Opposizione abbandona l'aula durante il minuto di silenzio per Berlusconi, Toti: “Andati oltre il legittimo confronto politico”

In particolare, questa mattina in consiglio regionale a uscire dall'aula è stato il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, mentre i consiglieri della Lista Sansa Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi non si sono presentati. La decisione della minoranza ha scatenato la reazione dei consiglieri di maggioranza, a loro volta usciti dall'aula.

“I capigruppo di maggioranza, - ha spiegato Toti - d'accordo con l'assessore delegato al consiglio hanno deciso di chiudere una seduta del consiglio regionale francamente partita nel peggiore dei modi. Credo che il decoro delle istituzioni debba essere patrimonio di tutti, dei gruppi di maggioranza e di quelli di opposizione. Non partecipare o in qualche modo villaneggiare il ricordo e la memoria di un uomo che è stato il presidente del Consiglio più longevo del nostro Paese, senatore in carica della Repubblica italiana, credo che sia qualcosa che va oltre il legittimo confronto politico e anche il giudizio storico e politico sulla figura di Berlusconi. Stiamo parlando di lutto nazionale, della memoria e delle esequie di un uomo che ha fatto la storia di questo Paese, come riconosciuto dalla proclamazione del lutto nazionale da parte delle massime autorità della nostra Repubblica. Tutti dovrebbero attenersi al rispetto e al decoro per le istituzioni, mantenendo ovviamente il loro punto di vista”.