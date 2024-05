Sanremo: Erica Martini ha presentato oggi il programma e la sua lista "Noi fuori dal coro e diversi da loro" (Foto e Video)

Definire con chiarezza i problemi: il programma elettorale di Erica Martini si può riassumere in questo modo, con l’individuazione di quelle che sono le criticità di Sanremo a meno di un mese dalla tornata elettorale. Nel documento vengono toccati tutti quegli aspetti che già sono stati affrontati durante il dibattito tra candidati di lunedì 13 maggio, con quelle che sono le proposte della candidata sindaco per risolverle.

Oggi è stata la giornata della presentazione della lista, con 10 donne e 14 uomini con una media di 52 anni, prediligendo l’esperienza alla giovane età. “Abbiamo cercato – ha detto Erica Martini - per essere ‘fuori dal coro’, 24 persone nuove e mai candidate in amministrazioni precedenti. Candidati che arrivano dal centro della città e anche dalle frazioni, ma anche rappresentativi delle diverse comunità presenti sul territorio comunale. Siamo andati nelle comunità ed abbiamo persone provenienti dal Sud America e dall’Est europeo e, comunque ci sono anche diversi islamici che ci sostengono come team”.

La lista è composta da: Melissa Sanapo, Stefania Lombardo, Beatrice Valli, Eligio Maremotto, Roberto Pardini, Luca Rangoni, Maria Grazia Margari, Filipp Pellegrino, Sofia Serrano Jimenez, Carlo Luberto, Valeria Verroca, Emanuele La Milia, Giampaolo Prevosto, Patrizia Gorlero, Massimiliano Spina, Gabriela Zaharia, Victoria Yuksel, Paola Morabito, Lidia Essina, Alessandro Calderoni, Valentino Bonsignore, Mauro Giovanni Di Liberto, Carlos Gadea, Maurizio Bellesia e Saverio Loi.

Alla presentazione della lista, oltre ai candidati, anche Francesco Castagnino ed Alessio Saso, insieme al consigliere comunale di Imperia, Luciano Zarbano.

Il primo aspetto che viene affrontato è quello relativo al welfare, un tema caro a Martini, a cominciare dalla tutela dei soggetti ritenuti più fragili, come anziani, disabili e giovanissimi, che più di altri hanno bisogno di un sostegno da parte delle istituzioni, con l’allestimento in primo luogo di strutture loro dedicate, da utilizzare come luoghi d’incontro che permettano ai giovani di esprimersi e crescere e agli anziani di migliorare le condizioni. Tra questi luoghi sono inseriti gli asili nido e le strutture scolastiche, migliorando le dotazioni loro assegnate e sostenendo l’istituzione di nuove sedi distaccate universitarie.

Un ruolo importante sarà poi dedicato alla Caritas, a cui ci si impegna a fornire supporto costante. Questo primo discorso si lega a quello della sanità, con la problematica dei tempi d’attesa e la carenza di personale medico-sanitario, che la candidata sindaco si impegna a risolvere.

In tema di sicurezza per contrastare fenomeni di criminalità e microcriminalità, prostituzione, accattonaggio etc. il primo obiettivo è il potenziamento delle forze dell’ordine con nuovi membri in modo da poter istituire la figura dell’agente di quartiere; a ciò si aggiunge l’idea di potenziare i sistemi di videosorveglianza e l’istituzione di uno sportello di ascolto per i cittadini.

Un altro punto importanze del programma di Erica Martini è quello delle infrastrutture e dell’edilizia, con un secco rifiuto alle privatizzazioni dei servizi pubblici e del patrimonio culturale, il quale deve essere valorizzato in nome del turismo, preservando i luoghi storici e sostenendo quante più attività artistico-culturali possibile sul territorio. Tutto questo però deve legarsi a un miglioramento della viabilità cittadina, che secondo Indipendenza! rendono necessari lavori come quello sul porto comunale, sia per viabilità che per parcheggi, il parcheggio in Piazza Eroi Sanremesi, il parco urbano presso l’ex stazione ferroviaria, la cittadella dello sport a Pian di Poma.

A questo discorso si lega quello dei collegamenti stradali, in particolare con le frazioni, e la necessità di ripristinare la linea Urbana. L’idea di Martini poi è quella di sfruttare il trasporto aereo, con l’istituzione di un eliporto, di più semplice costruzione rispetto a un aeroporto, e che permetterebbe spostamenti veloci verso quelli di Genova e Nizza, i due principali del territorio.

Per quanto riguarda lo sviluppo economico un primo aspetto riguarda la semplificazione dei processi burocratici e amministrativi, favorendo lo sviluppo di nuove attività rivolgendo anche lo sguardo alla questione ecologica, valorizzando i parchi del territorio e le piste ciclo-pedonali, migliorando il sistema della raccolta porta a porta e la condizione generale delle strade.

L’ultimo punto è quello relativo alla questione del turismo e del tempo libero, proponendo l’utilizzo della tassa di soggiorno come tassa di scopo, favorendo il turismo religioso, gli eventi e le strutture sportivi, pista ciclabile e proponendo eventi cluturali.Ultimi due piani per valorizzare il turismo sono il rilancio del Casinò e la revisione dei rapporti con Rai e Rai pubblicità, focalizzati sullo sviluppo del Festival della canzone italiana.