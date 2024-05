L'assessore Scajola in rappresentanza di Regione Liguria alla 41esima giornata del donatore di sangue organizzata dalla FIDAS

L'assessore regionale all'Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola ha partecipato questa mattina, nell'ambito del 62esimo Congresso nazionale della Fidas, alla 41esima edizione della 'Giornata del donatore di sangue'.

L'evento, organizzato dalla Fidas nazionale insieme alla Fidas provinciale di Imperia con il patrocinio di Regione Liguria, è partito dall'ex stazione ferroviaria di Sanremo per una sfilata conoscitiva verso le vie del centro cittadino.

"Una giornata davvero significativa per incentivare a donare - dichiara l'assessore regionale Scajola -. Un gesto che può salvare vite e che, come Regione Liguria, sosteniamo convintamente. Promuovere questo tipo di attività rientra nelle politiche di aiuto verso gli altri che la nostra amministrazione persegue. Complimenti alla Fidas, e al suo presidente provinciale Claudio Petrucci, che svolge un lavoro prezioso per ognuno di noi".