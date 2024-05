Elezioni amministrative: riqualificazione del fronte mare, la posizione del candidato sindaco Fellegara

Fulvio Fellegara, candidato sindaco della coalizione civica e progressista, ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo ai progetti di riqualificazione straordinaria del fronte mare, ribadendo l'importanza degli interventi infrastrutturali che possono portare sviluppo economico e occupazione stabile.

"Siamo la coalizione del sì al lavoro!" ha dichiarato Fellegara. "Sì agli interventi infrastrutturali che possono portare sviluppo economico e occupazione stabile. Come il restyling del Porto Vecchio e il nuovo albergo di Portosole. Ormai sono decisi e non si può tornare indietro."

Tuttavia, Fellegara ha sottolineato che prima di sottoscrivere le convenzioni per questi progetti, sarebbe stato fondamentale pensare a delle clausole di tutela per gli imprenditori locali di Portosole, a cui il concessionario ha triplicato gli affitti, mettendoli di fatto alla porta.

Inoltre, ha espresso preoccupazione per i lavoratori del Porto Vecchio a partire dai pescatori, preoccupati per la collocazione, per gli spazi in mare e a terra e per l'interruzione che i lavori rischiano di portare alle loro attività, mercato ittico compreso. Ci sono poi anche i lavoratori dei bar e ristoranti che perderanno il contratto con l'apertura del cantiere e non potranno beneficiare di alcun ammortizzatore sociale. "Ci si doveva pensare prima ai lavoratori del Porto Vecchio che perderanno il contratto con l'apertura del cantiere e non potranno beneficiare di alcun ammortizzatore sociale".

Fellegara ha garantito che, se eletto sindaco di Sanremo, tra le sue priorità ci sarà l'introduzione di opportune misure di ascolto, sostegno e supporto per chi rischia di perdere il lavoro. "Le grandi opere di cui tanto si parla hanno anche grandi ripercussioni sulla vita delle persone e delle famiglie. Noi non lo dimenticheremo".