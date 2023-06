Addio a Silvio Berlusconi, una vita da protagonista dell'economia, dello sport e della politica italiana

E' morto Silvio Berlusconi, avrebbe compito 87 anni il prossimo 29 settembre. Nelle scorse ore era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, dove era arrivato in seguito a nuovi problemi respiratori. Nello stesso ospedale era stato ricoverato un mese e mezzo tra aprile e maggio, quando si era scoperto che soffriva una leucemia.

Imprenditore e tre volte presidente del Consiglio, è stato uno dei protagonisti della seconda Repubblica dalla 'discesa in campo' nel 1994 quando fondò Forza Italia vincendo le elezioni contro l'allora candidato del Pds Achille Occhetto.

La discesa in campo nella politica

E' stato presidente e leader di Forza Italia fin dalla sua fondazione, nel 1993. E' stato Presidente del Consiglio italiano dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011 e anche Presidente del Consiglio Europeo da luglio a dicembre 2003. Questo oltre a essere stato deputato, senatore e anche europarlamentare.

Edilizia, tv e la presidenza del Milan

A livello imprenditoriale, dopo un inizio nel mondo dell'edilizia nel 1975 ha costituito la Fininvest: una holding, una delle principali a fine anni '80, operante nel settore delle televisioni con Mediaset con cui ha fatto la storia delle reti private, delle assicurazioni con il gruppo Mediolanum, della stampa con Mondadori. Oltre a questo Berlusconi rilevò anche il Milan nel 1986 risollevandone le sorti economiche e gestendola fino al 2017.

La ricchezza

Secondo la rivista americana Forbes, con un patrimonio personale stimato a 7,3 miliardi di dollari USA (circa 6 miliardi di euro), Berlusconi è, nel 2021, il sesto uomo più ricco d'Italia e il 318º più ricco del mondo.Nel 2009, Forbes lo ha classificato 12º nella sua lista delle persone più potenti del mondo per il ruolo assunto nella politica italiana.

I guai giudiziari

È stato imputato in oltre venti procedimenti giudiziari. Nel 2013 è stato condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione e all'interdizione ai pubblici uffici per due anni per frode fiscale, decadendo quindi da senatore e cessando di essere un parlamentare dopo quasi vent'anni di presenza ininterrotta nelle due camere (dall'aprile 1994 al novembre 2013). Tra i processi che lo hanno visto protagonista negli anni, oltre a quello per frode fiscale, anche il processo Sme, il lodo Mondadori, il processo Mediaset e più di recente i processi legati al cosiddetto caso 'Ruby' per corruzione e sfruttamento della prostituzione minorile, processi da cui è stato assolto. È ricordata anche la sua appartenenza alla loggia massonica P2.

Protagonista (amato e odiato) della storia italiana

E' stato sposato con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio da cui ha avuto due figli: Maria Elvira, detta Marina e Piersilvio. Dopo il divorzio ha sposato l'attrice Veronica Lario, madre di Barbara, Eleonora e Luigi. Impossibile condensare una vita in poche righe, soprattutto quando si sta parlando del Cavaliere Silvio Berlusconi. Personaggio amato e odiato ma rispettato anche dagli storici avversari e comunque entrato a pieno diritto nella storia d'Italia degli ultimi 40 anni.