Berlusconi, Veronica Russo (FdI): "Inaccettabile e vergognoso il comportamento di alcuni consiglieri della minoranza"

"Al di là della posizione e dell’ideologia politica reputo inaccettabile e vergognoso il comportamento di alcuni esponenti della minoranza che questa mattina hanno abbandonato l’aula durante il minuto di silenzio per commemorare la figura del Presidente Berlusconi uomo, imprenditore e politico che ha fatto la storia dell’Italia in questi ultimi trent’anni. Esprimo il più profondo disappunto per la mancanza di pietas umana dimostrata dalla minoranza ma anche per la mancanza di rispetto nei confronti della famiglia e degli affetti più cari". Così la consigliera regionale di Fratelli d'Italia a seguito delle polemiche scoppiate oggi in Consiglio regionale.