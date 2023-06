È morto Silvio Berlusconi, le reazioni della politica locale: “Una delle personalità italiane più importanti del ‘900”

Alle 10.35 di oggi, lunedì 12 giugno 2023, è finita un’era della politica italiana e internazionale. All’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano è morto Silvio Berlusconi, l’uomo che nel 1994 diede di fatto vita al centrodestra con la creazione di Forza Italia. Da ogni parte arrivano messaggi di cordoglio, dai vertici dell’amministrazione regionale alla classe dirigente forzista provinciale.

Le reazioni in Forza Italia

Filippo Bistolfi, vice coordinatore regionale di Forza Italia: “È morto un grande uomo, un visionario, uno statista, una delle personalità italiane più importanti del ‘900. Il suo patrimonio valoriale, il suo messaggio politico continueranno a vivere con ancora più forza. A livello personale sono profondamente addolorato ed esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente”.



Simone Baggioli, coordinatore provinciale di Forza Italia: “Faccio le mie condoglianze alla famiglia, viene a mancare un grande uomo, un politico e un imprenditore che ha fatto tanto per l’Italia e fino all’ultimo ha cercato di dare un segnale di rinnovamento al centro. Ci siamo incontrati a Genova nel 2015 quando mi candidai alle regionali, fu l’occasione per scambiarci alcune battute e mi augurò buona fortuna. Poi ci siamo sentiti in alcune riunioni con i coordinatori provinciali e ci siamo incontrati a Milano. Era una persona preparata con un carisma eccezionale, grande conoscitore della politica in tutte le sue sfaccettature. In 15 anni di Forza Italia gli sono stato sempre fedele”.

Gabriele Amarella, responsabile provinciale degli Enti locali per Forza Italia: “Siamo molto dispiaciuti, ho un bellissimo ricordo di quando venne a Ventimiglia nel 1998 per sostenere il centrodestra al ballottaggio. Avevo 14 anni e mi colpì particolarmente. È un ricordo che sole cuore e che mi ha fatto innamorare dei suoi valori. È stato uno dei più grandi statisti della storia. L’attività politica provinciale del partito andrà avanti ancora più forte e radicata nel suo ricordo, proprio come lui avrebbe voluto”.





Il cordoglio delle istituzioni politiche

Giovanni Toti, presidente Regione Liguria: “È davvero difficile in questo momento ordinare emozioni e trent’anni di ricordi. Il mio abbraccio va alla sua famiglia, ai suoi figli, che hanno diviso un padre con il suo impegno per il Paese. Oggi l’Italia è infinitamente più povera, spaesata. Ma sono certo che da lassù continuerà il suo lavoro. A noi qui continuare lo sforzo di modernizzazione e cambiamento della nostra Repubblica. Un impegno che deve essere eredità e patrimonio comune”.

Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo: “Quattro volte Presidente del Consiglio, leader politico amato e odiato come pochi altri, divisivo e discusso ma capace di anticipare sempre i tempi, fondatore di uno dei partiti più longevi della Repubblica, imprenditore capace e lungimirante, presidente di una delle squadre di calcio più iconiche e vincenti. Se ne va una delle figure più influenti del Paese, un uomo che nel bene e nel male ha segnato la storia degli ultimi trent’anni”.

Michele Gandolfi, segretario della Lega a Sanremo: "A nome della Lega di Sanremo desidero esprimere alla Famiglia ed a tutta Forza Italia, le più sentite condoglianze mie e del Partito per la morte di Silvio Berlusconi Presidente di Forza Italia. Se ne va uno dei protagonisti della vita politica italiana, un grande leader che ha sopportato molte ingiustizie".