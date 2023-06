Scomparsa Berlusconi, Berrino (FdI) “È disgustoso. Attacchi post mortem qualificano chi li fa”

“È disgustoso ciò che alcuni stanno scrivendo su Berlusconi in queste ore, e non mi riferisco alle lacrime di coccodrillo bensì ai violenti attacchi personali post mortem. Andrebbe ricordato, a costoro, che in politica ci si dovrebbe limitare ad essere avversari e sempre nel rispetto della persona. Assistere invece ad attacchi personali contro la sua persona quando ancora non si è celebrato nemmeno il funerale, è una ferocia inutile che qualifica chi la mette in atto”. Lo dichiara in una nota all'agenzia LaPresse il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.