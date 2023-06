Due donazioni importanti ad Aceb: l'associazione di Camporosso le gira ai comuni di Ventimiglia e Camporosso

A seguito di due importanti e distinte donazioni avvenute a breve distanza di tempo, ma entrambe dall’azienda ‘Calcestruzzi della Valle Roya’ di Ventimiglia, in memoria di Barbara Rovea (fondatrice di ACEB) e di Vittorio Brogna, il consiglio direttivo dell’associazione culturale eventi benefici di Camporosso, è stato deciso di fare le donazioni in due comuni diversi.

Saranno donate, al comune di Ventimiglia, due panchine che verranno installate in frazione Bevera, in corrispondenza della chiesa. “Questa scelta – dice Davide Grimaldi, segretario di Aceb - è avvenuta in quanto le famiglie di Barbara e di Vittorio abitano nei pressi del paese e, in questo caso, saranno omaggiati i loro ricordi”.

Visto che il comune di Camporosso a breve realizzerà un nuovissimo e attrezzatissimo parco giochi nel campetto di proprietà parrocchiale in via Papa Giovanni XXIII, vicino alla chiesa di San Marco, nell’occasione Aceb donerà e installerà 4 tavoli da pic-nic con relative panche e un cestino porta rifiuti, tutto rigorosamente in resistente legno da esterno.

In entrambi siti verrà affissa una targa commemorativa: “Donazione ACEB in memoria di Barbara Rovea e di Vittorio Brogna”.