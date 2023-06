Camporosso avrà un parco giochi, Gibelli: "Sarà spazio attrezzato e protetto" (Foto)

A Camporosso verrà realizzato un parco giochi nel campetto parrocchiale in via Papa Giovanni XXIII. Lo ha annunciato, oggi, il sindaco Davide Gibelli.

"Con molta soddisfazione annuncio che sarà realizzato un parco giochi nel campetto di proprietà parrocchiale sito in via Papa Giovanni XXIII, vicino alla chiesa di San Marco. I ragazzi del centro storico e dintorni avranno quindi a disposizione uno spazio attrezzato e protetto dove potersi incontrare e giocare all’aria aperta" - fa sapere il primo cittadino - "Saranno installate altalene, una palestrina e un castello giochi, mantenendo anche lo spazio per il calcetto. Alcuni giochi saranno inclusivi e tutti saranno dotati di tappetino anti trauma. Un desiderio che si avvera per tutti".

"Un sentito ringraziamento lo rivolgiamo al vescovo, Monsignor Antonio Suetta, e al nostro parroco Don Tommaso con i quali è stata raggiunta l’intesa per il comodato d’uso del terreno a favore del Comune. Insieme per fare crescere e migliorare Camporosso" - dice il sindaco Gibelli.