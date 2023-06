Taggia: primo anno del "Conio-bis" nel segno delle opere pubbliche, "Momento epocale che traccia il futuro di Arma"

Il primo anno del secondo mandato di Mario Conio come sindaco di Taggia coincide con un momento di cambiamenti per il suo comune. Tanti i cantieri che in questi giorni interesseranno l'abitato di Arma, con lavori complessi e di lunga durata.

"Nel complesso mi piace definirlo un intervento pubblico epocale - commenta Mario Conio - Sta prendendo corpo il lavoro svolto in questi anni. Diamo una svolta importante al nostro territorio, andando a tracciare il futuro di Arma di Taggia".

L'attuale sindaco di Taggia è stato eletto per la prima volta nel 2018, perciò stiamo parlando del sesto anno di questo percorso di città, targato Mario Conio: "Sarà un anno di grandi cambiamenti. - aggiunge - Siamo in procinto di dare avvio ai lavori di Park 24 (L'approfondimento sui lavori - LINK). L'opera ferma da oltre 15 anni e per la quale Arma sconta una mancanza di spazi. É il primo passo per rimettere ordine".

Opere pubbliche ad alto impatto Le opere pubbliche in procinto di partire avranno un impatto su Arma e la quotidianità di chi ci vive, lavora o semplicemente verrà qui in vacanza. Basti pensare che con il via a Park24, la pista ciclabile sarà chiusa, con traffico deviato, per circa 2 anni. Così come verrà chiuso il parco giochi del viale delle Palme per la realizzazione della nuova scuola. Anche se, per compensare a questa eliminazione verrà realizzato un nuovo parco urbano nell'area di via Stazione. Anche i bambini della scuola maria ausiliatrice da settembre saranno ospitati in altri locali, grazie alla parrocchia di Arma. "I disagi è innegabile che ci saranno e per questo si chiede già da ora una certa comprensione a fronte degli indubbi benefici che interesseranno l'intera comunità una volta terminate le opere" - commenta il sindaco

"Una cosa però va sottolineata la gran parte di queste nuove opere avranno al centro i giovani e la sicurezza scolastica. Si tratta di due temi fondamentali per la nostra amministrazione. - ribatte Conio - Su Arma avremo cinque cantieri: la nuova scuola nel viale delle Palme, la messa in sicurezza della Scuola Pastonchi, complessivamente parliamo di circa 6 milioni di intervento. Poi c'è il nuovo istituto Alberghiero (fatto dalla Provincia ndr) nelle ex caserme Revelli e sempre nello stesso complesso anche l'asilo nido comprensoriale (LINK). Infine, la demolizione e ricostruzione dell'asilo Maria Ausiliatrice Corradi (LINK). È vero ci vorranno alcuni anni per vedere terminati tutti questi lavori ma poi ci saranno scuole nuove ma soprattutto sicure". Una sfida importante per l'amministrazione

Una sfida importante per Conio e il Comune di Taggia, dalla gestione dei cantieri e dei possibili imprevisti oltre al profilo economico. "L'ente è in grado di sostenere l'impegno, sia in termini di lavoro che in termini economici. C'è ancora margine in caso di necessità. - assicura il sindaco - Al netto di questo entro qualche anno avremo una città nettamente migliore, riqualificata nelle sue ferite e dotata di strutture per i nostri ragazzi e in linea con gli standard attuali di sicurezza".