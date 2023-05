Arma di Taggia: demolizione e ricostruzione dell'asilo Corradi, ecco come diventerà la nuova scuola

"Sarà una scuola innovativa e moderna. - spiega il sindaco di Taggia, Mario Conio - Nel pensare e progettare la struttura abbiamo cercato soluzioni ad alto efficientamento energetico per garantire una fruibilità ottimale degli spazi e soprattutto la totale sicurezza dei nostri bambini. Qui potranno crescere in tranquillità e all’interno di un ambiente idoneo alla loro educazione. Stiamo parlando di un ambizioso progetto, per un totale di 1 milione e 650mila euro di intervento. Una cifra che sarà finanziata attraverso i fondi PNRR e grazie all’importantissimo lavoro fatto dagli uffici nei mesi scorsi".

Ecco come diventerà la nuova scuola che verrà realizzata dalla demolizione dell'asilo Maria Ausiliatrice Corradi di Arma di Taggia. Il progetto esecutivo è stato approvato ad aprile e prevede che il nuovo edificio abbia un piano in più rispetto all'attuale. Questa modifica permetterà di avere due classi in più ed arrivare così ad ospitare 24 bambini

Questa non sarà l'unica opera in ambito scolastico su Taggia. Infatti, oltre al nuovo asilo nel centro di Arma di Taggia, nel giro di poche settimane partiranno i lavori per il nuovo Istituto Alberghiero (da parte della Provincia ndr) alle ex Caserme Revelli, così come la nuova scuola nel viale delle Palme. In più a stretto giro si definirà anche l'intervento per la realizzazione del nuovo nido comprensoriale sempre nell'area degradata al centro di Levà.