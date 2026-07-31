Raccolta differenziata, San Biagio della Cima riduce del 15% la tassa sui rifiuti

San Biagio della Cima riduce del 15% la tassa sui rifiuti. E' stato annunciato ieri sera in consiglio comunale.

Dopo i soddisfacenti risultati in percentuale di raccolta differenziata raggiunti nel 2025, l'81,12%, con il nuovo Pef, quest'anno, il paese riesce ad abbassare del 15% le bollette Tari. "Ieri si è svolto il Consiglio comunale durante il quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) e sono state approvate le nuove tariffe Tari, dalle quali emerge una riduzione della tassa sui rifiuti pari, mediamente, a circa il 15% rispetto allo scorso anno. Questo importante risultato è stato reso possibile soprattutto dall'incremento della raccolta differenziata che, nel 2025, ha raggiunto l'81,12%, la percentuale più alta della provincia di Imperia" - fanno sapere il sindaco Simone Rotolo e l'assessore ai Servizi Tributari Sara Laura- "Il raggiungimento di questo traguardo ha consentito al Comune di evitare l'applicazione di sanzioni e di ottenere un significativo risparmio sui costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Inoltre, ci ha permesso di potenziare i servizi di igiene urbana, incrementando attività fondamentali quali il lavaggio del centro storico e lo spazzamento durante il periodo estivo".