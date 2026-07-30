San Romolo, sopralluogo del sindaco Mager e dell'assessore Donzella: focus su viabilità, verde e interventi nelle frazioni

Prosegue l'attenzione dell'Amministrazione comunale di Sanremo nei confronti delle frazioni cittadine. Questa mattina il sindaco Alessandro Mager e l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella si sono recati a San Romolo per un sopralluogo, accompagnati dai rappresentanti dell'associazione "Amici di San Romolo" e dai tecnici comunali. L'incontro ha rappresentato l'occasione per fare il punto sulle principali criticità segnalate nella zona e verificare direttamente sul posto le situazioni che richiedono particolare attenzione. Un momento di confronto con il territorio, inserito nel percorso di ascolto e monitoraggio che Palazzo Bellevue sta portando avanti nelle diverse realtà del comprensorio cittadino.

Nel corso della visita l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità e sulla gestione e manutenzione del verde, due temi particolarmente sentiti dai residenti della frazione. L'Amministrazione ha ricordato come gli interventi di manutenzione vengano già eseguiti seguendo un cronoprogramma definito, predisposto per garantire una copertura omogenea dell'intero territorio comunale. Allo stesso tempo, il sopralluogo ha consentito di raccogliere ulteriori osservazioni e valutare possibili interventi migliorativi, con l'obiettivo di rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze espresse dai cittadini.

L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia con cui il Comune intende mantenere alta l'attenzione sulle frazioni, attraverso verifiche periodiche e un dialogo costante con associazioni e residenti. Al termine dell'incontro è stato confermato che saranno prese in esame alcune possibili migliorie emerse durante il sopralluogo, nell'ottica di individuare le soluzioni più adeguate per migliorare la vivibilità dell'area e affrontare le criticità evidenziate.