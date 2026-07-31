Bordighera, stretta sui rifiuti: dalla prossima settimana controlli a tappeto anche nei condomini

Giro di vite a Bordighera contro l'abbandono dei rifiuti e il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marzia Baldassarre, ha deciso di intensificare i controlli su tutto il territorio cittadino. Dalla prossima settimana entrerà in azione una task force dedicata, composta anche da personale in borghese, con il compito di individuare chi conferisce i rifiuti in maniera irregolare o li abbandona sul suolo pubblico. L'obiettivo è intervenire in modo capillare e senza preavviso, aumentando la presenza degli addetti sul territorio e contrastando quei comportamenti che incidono sul decoro e sull'igiene urbana.

I controlli saranno effettuati a tappeto, sia durante il giorno che nelle ore serali, e interesseranno anche i condomini. In questo caso l'attenzione sarà rivolta non soltanto alle modalità di conferimento dei rifiuti, ma anche al rispetto degli obblighi previsti per amministratori e proprietari degli immobili. Il Comune ricorda infatti che il regolamento di polizia urbana impone di esporre nelle bacheche condominiali, in un punto ben visibile, le principali regole della raccolta differenziata, i giorni previsti per il conferimento e le sanzioni. Un obbligo che sarà verificato direttamente dalla nuova task force nel corso dell'attività di controllo.

"La nuova task force verificherà anche il rispetto di questi obblighi, nell'ambito di un'attività di controllo capillare che interesserà l'intero territorio comunale – spiega il consigliere comunale Gianluca Gazzano –, l'obiettivo dell'amministrazione è contrastare gli abbandoni, aumentare il rispetto delle regole e migliorare il decoro urbano attraverso verifiche puntuali e senza preavviso". La stretta si inserisce nel quadro della modifica al regolamento di polizia urbana approvata dal consiglio comunale nel 2023. In particolare, l'articolo 7 stabilisce che gli amministratori di condominio, in solido con i proprietari degli immobili, debbano affiggere nell'atrio dello stabile un foglio informativo con le regole della differenziata, il calendario dei conferimenti e le relative sanzioni.

Le disposizioni riguardano anche le case vacanza e gli affittacamere, i cui proprietari sono tenuti a rendere ben visibili agli ospiti tutte le informazioni necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti. Le indicazioni devono essere esposte all'ingresso dell'alloggio oppure in un altro punto facilmente consultabile. Il Comune punta così a coinvolgere anche le strutture destinate all'ospitalità, considerando che il rispetto delle modalità di raccolta passa anche attraverso una corretta informazione di residenti, proprietari e turisti. Le verifiche degli agenti saranno quindi estese agli immobili e alle attività interessate dagli obblighi previsti dal regolamento, con l'obiettivo di individuare eventuali irregolarità e intervenire quando necessario.

Nel mirino degli agenti non finirà, però, soltanto la raccolta differenziata. I controlli riguarderanno anche le altre norme previste dal regolamento comunale di polizia urbana. Tra i comportamenti vietati ci sono l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo pubblico, l'utilizzo di balconi e aree condominiali visibili dalla strada come deposito di materiali, lo sversamento di oli e sostanze inquinanti nelle caditoie e l'abbandono di macerie e materiali di risulta. L'attività della task force sarà quindi più ampia e interesserà, in generale, tutte quelle condotte considerate lesive del decoro e dell'igiene della città.

Per alcune delle violazioni previste, oltre alla sanzione amministrativa, il trasgressore sarà chiamato a sostenere anche i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi. Una misura che completa il nuovo piano di controlli predisposto dall'amministrazione comunale e che punta a rendere più efficace il contrasto agli abbandoni. La presenza di personale anche in borghese consentirà verifiche senza preavviso, mentre l'aumento degli addetti dovrebbe permettere di coprire con maggiore continuità le diverse zone di Bordighera, nelle ore diurne e serali. La nuova stretta scatterà dalla prossima settimana e interesserà l'intero territorio comunale.

Le regole per un corretto conferimento cliccando QUI.