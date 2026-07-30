Bajardo festeggia i 100 anni di Irma Taggiasco, una vita nel cuore del paese tra famiglia e comunità

Una festa grande quanto un secolo di vita. Ieri, 29 luglio, Bajardo si è stretto attorno alla signora Irma Taggiasco per celebrare i suoi 100 anni, un traguardo importante che ha coinvolto la famiglia e l'intera comunità. Un compleanno speciale, vissuto con emozione e affetto, che ha visto riuniti figli, nipoti, amici e tanti compaesani desiderosi di rendere omaggio a una donna considerata parte integrante della storia del borgo. Un'occasione di festa e condivisione, ma anche un momento per ripercorrere, attraverso i ricordi e le testimonianze dei presenti, una lunga vita profondamente legata a Bajardo e alla sua gente.

Accanto alla festeggiata c'erano i figli Remo Moraglia, sindaco di Bajardo, e Irene, insieme a Madda, Sergio, Fiorella e Stefano, oltre agli altri familiari. Alla celebrazione è stata invitata tutta la popolazione, che ha risposto con entusiasmo e partecipazione, volendo così testimoniare l'affetto nei confronti di Irma. Per molti abitanti del paese, infatti, la centenaria rappresenta una vera e propria memoria vivente del borgo, una presenza capace di custodire ricordi, persone e momenti che appartengono alla storia di Bajardo. Una festa, dunque, che ha assunto anche il significato di un abbraccio collettivo.

Tanti i ricordi, le storie e gli auguri che hanno accompagnato la giornata, trascorsa all'insegna della serenità e della condivisione. La signora Irma, con la sua vitalità, continua a essere un punto di riferimento e una figura ammirata dalla comunità. Una vita segnata dai valori della famiglia, dalla semplicità e da un forte legame con il paese, dove ha vissuto per tantissimi anni. Anche oggi, ogni estate, torna a Bajardo per incontrare gli amici di sempre e ritrovare i luoghi che custodiscono tanti momenti importanti della sua vita.

"Festeggiare i 100 anni di mia madre qui, a Bajardo, con tutta la gente che le vuole bene è per me motivo di grande orgoglio", ha dichiarato il sindaco Remo Moraglia, condividendo l'emozione per un traguardo che ha coinvolto non soltanto la famiglia, ma l'intero paese. Parole che raccontano il valore di una ricorrenza capace di andare oltre il semplice compleanno e di trasformarsi in una celebrazione della memoria e delle radici di una comunità. Intorno a Irma si sono così ritrovate generazioni diverse, unite dal desiderio di festeggiare una donna che ha attraversato un secolo di storia.

Per Bajardo, Irma è la storia viva del borgo, una donna che ha visto cambiare il paese e la società, conservando però un legame speciale con le persone e con i luoghi della sua vita. Il suo ritorno estivo rappresenta ogni volta l'occasione per rivedere gli amici e condividere ricordi di un tempo che continua a vivere nei racconti. Il traguardo dei 100 anni è stato quindi festeggiato con particolare calore, nel segno dell'affetto e della riconoscenza. Un patrimonio fatto di esperienze, valori e memoria che la comunità ha voluto celebrare insieme alla sua centenaria.

A unirsi agli auguri della famiglia e di tutta la popolazione è anche l'Amministrazione comunale di Bajardo, che ha rivolto alla signora Irma le più sincere congratulazioni per questo importante traguardo. Un augurio di buona salute e serenità per gli anni a venire, accompagnato dall'affetto di una comunità che ha voluto esserci in una giornata così significativa. Il centesimo compleanno di Irma Taggiasco si è così trasformato in una festa di tutto il paese, nel segno di una donna che continua a rappresentare un esempio di forza, semplicità e amore per la famiglia.