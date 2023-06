Sanremo: doppio appuntamento benefico all'Ariston con incasso devoluto alla Lilt

Doppio appuntamento con il teatro oggi all'Ariston. E incasso devoluto in beneficenza alla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori. Alle 16 e alle 21 la compagnia Volti Anonimi di Torino mette in scena "Che notte complicata per il dottore e la sua amata". Una commedia comica in due atti di Danila Stievano.



La storia ha per teatro una farmacia della cintura torinese. Si snoda in una lunga notte e ruota attorno a un medico avanti con gli anni, scapolo, al nipote cicista dilettante e poco accorto, all'amico guardia giurata e la severa titolare della farmacia che, vedova, si confronta con le idee modernistiche della figlia. Sarà tutto un susseguirsi di telefonate, di malati presunti e reali, stravaganti clienti che formulano richieste strampalate e assurde. C'è chi deve curare le ferite dell'amore... Si susseguono esiliranti colpi di scena. La compagnia Volti Anonimi è nata ufficialmente nel 1990 precedeuta da una decina di anni di teatro amatoriale. Dal 2009 è invitata a realizzare gli spettacoli per il Gran Gala di Capodanno al Teatro Monterosa di Torino.