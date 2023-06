L’arte non si ferma e arriva a Monte-Carlo il 10 e 11 giugno all’Hotel Métropole con la 10° Biennale d’Arte Internazionale

Presso la Salle Théâtre dell’Hotel Métropole Monte-Carlo, cuore pulsante della struttura Belle Époque, si terrà la 10° Biennale d’Arte Internazionale. Un appuntamento in cui l'arte verrà esposta in tutte le sue declinazioni. Un evento in cui si potranno ammirare le opere di validi artisti contemporanei molto promettenti e scrupolosamente selezionati nel vasto panorama artistico internazionale. L’esposizione si svilupperà con opere di pittura, scultura, fotografia, grafica, ceramica, bassorilievi, mosaici, acquerello e opere realizzate al computer.

La Biennale è stata organizzata dalla Galleria d’Arte Malinpensa by la Telaccia di Torino, con professionalità ed impegno. La Galleria, affiancata da una giuria composta da critici d’arte, giornalisti, editori, galleristi e collezionisti ha selezionato con scrupolosità, professionalità e impegno artisti di altissimo livello internazionale.

Monia Malinpensa, organizzatrice dell'evento e curatrice della Galleria ci ha spiegato che: "La Galleria Malinpensa ha ricevuto un grande numero di candidature, ma solo alcuni artisti sono stati scelti per esporre le loro opere in questa prestigiosa mostra. Questa edizione ha visto una grande partecipazione, con quasi tremila adesioni da artisti provenienti da tutto il mondo. Sono stati selezionati sessanta tra i migliori talenti”.

Anche l'edizione del 2023 ha ottenuto il patrocinio dell'Ambasciata Italiana nel Principato di Monaco, a testimonianza dell'elevata qualità dell'evento. Madrina d’onore sarà l’Artista Rabarama. Oltre al Tema Libero, dove gli Artisti verranno premiati con una Targa di merito, a dieci Artisti verrà consegnato per il Tema Fisso: “ La Natura Del Domani”, un Trofeo realizzato per l’occasione dal Maestro Ugo Nespolo.

“Questi artisti - ha concluso Monia Malimpensa - ci emozionano con la loro arte unica e originale, utilizzando tecniche e materiali diversi per esprimere profondi stati d'animo. La loro esposizione è prestigiosa e rappresenta un fare arte sincero. I talentuosi artisti della 10° Biennale d'Arte a Monte Carlo mostreranno la loro creatività e l'essenza dell'arte attraverso le loro opere, offrendo un forte impegno e libertà espressiva”.

L'esposizione sarà aperta al pubblico il 10 e l'11 giugno dalle 15.30 alle 19.00 con ingresso libero