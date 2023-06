Ventimiglia: dimissioni di Domenico De Leo, il commento di Forza Italia “Politico capace e carismatico, mancherà”

Il direttivo ventimigliese di Forza Italia interviene per salutare il consigliere del Partito Democratico Domenico De Leo, dimissionario prima del consiglio comunale che darà il via alla nuova legislatura.



“Politico capace e carismatico, mancherà sicuramente alla comunicato ventimigliese - dichiarano da Forza Italia Ventimiglia - il suo impegno e la sua serietà sul piano umano, nonostante la diversa corrente politica, ci fa apprezzare e stimare l’uomo ed esprimiamo il nostro ringraziamento per tutti questi anni al servizio della nostra comunità. Ha contribuito a far crescere Ventimiglia. Al contempo diamo il benvenuto al nuovo consigliere Alessandro Leuzzi”