Elezioni a Bordighera, Ingenito sull’esposto di Bassi: “Auspichiamo che i fatti possano essere chiariti al più presto”

"Prendiamo atto che a distanza di tre settimane dal voto viene presentato un esposto in merito a 'una irregolarità al voto, in una o più sezioni'” - commenta il rieletto sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito appresa la notizia della presentazione di un esposto in Procura da parte della lista Bassi Sindaco per una presunta irregolarità al voto nelle sezioni delle ultime elezioni amministrative.

“Auspichiamo che i fatti possano essere chiariti al più presto” - sottolinea il primo cittadino che con un distacco di soli nove voti alla fine ha vinto le elezioni amministrative di Bordighera battendo gli altri candidati: Massimiliano Bassi e Giuseppe Trucchi.