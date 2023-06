Elezioni a Bordighera, esposto di Bassi. Trucchi: "E' giusto che la Procura faccia indagini"

“L’ho appreso dalle informazioni sui media. Ho sempre avuto la massima fiducia nella Magistratura e quindi ritengo che sia bene aspettare, con il dovuto rispetto, il pronunciamento della Procura della Repubblica”. E’ il commento del consigliere comunale di minoranza ed ex candidato sindaco di Bordighera Giuseppe Trucchi appresa la notizia della presentazione di un esposto in Procura da parte della lista Bassi Sindaco per una presunta irregolarità sul voto nei seggi delle ultime elezioni amministrative.

Un caso che è nato dall’esiguo distacco di soli nove voti che alla fine ha visto prevalere Vittorio Ingenito e la sua lista alle elezioni amministrative di Bordighera rispetto agli altri candidati: Massimiliano Bassi e Giuseppe Trucchi. Dopo un controllo, dalla commissione elettorale era emerso che tutto risultava regolare, ora però pare che la lista di Bassi abbia depositato un esposto alla Procura. “Credo sia giusto che la Procura faccia le indagini che deve fare e poi dica come la pensa" - afferma Giuseppe Trucchi - “Noi rispettiamo il parere dei giudici”.

Il candidato della lista Bassi Sindaco, però, sembra che stia valutando se presentare anche ricorso al Tar per un riconteggio dei voti. Per il ricorso c'è tempo fino a 30 giorni dalla convalida scritta degli eletti. A quel punto sarà un giudice a decidere se modificare o no l'esito delle elezioni.