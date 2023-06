Bordighera: non si placa la querelle sul voto di metà maggio, da Bassi un esposto su presunte irregolarità

Al momento sia Massimiliano Bassi che il suo staff dicono solo ‘No Comment’, in relazione alla presunta presentazione di un esposto in Procura per una irregolarità al voto, in una o più sezioni, nel corso dello scrutinio alle ultime elezioni.

Il caso nasce dall’esiguo distacco (9 voti), che ha visto prevalere Vittorio Ingenito e la sua lista alle elezioni amministrative di Bordighera. Già nelle prime ore si era parlato della richiesta di un controllo ma, dalla commissione elettorale era emerso che tutti risultava regolare.

Ora la lista avrebbe presentato un esposto e non un ricorso al Tar. Sempre secondo le voci che circolano in città, la decisione riguarderebbe il costo eccessivo di un ricorso al tribunale amministrativo regionale mentre l’esposto sarebbe praticamente gratuito. Ora bisognerà vedere se la Procura deciderà di indagare in merito.