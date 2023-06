Ventimiglia: sarà una giornata frenetica per il futuro della Giunta tra mal di pancia e possibili salti all'opposizione

Ad una settimana dal ballottaggio che ha portato alla vittoria di Flavio Di Muro, nella coalizione di centrodestra allargata alla lista dei Frontalieri ‘apparentati’ scoppia il caso per la formazione della Giunta e l’assegnazione degli incarichi.

In una riunione convocata per prendere le ultime decisioni, infatti, sembra che Roberto Parodi e la sua lista non avrebbe nessun incarico, sia nell’esecutivo che alla presidenza del consiglio comunale. E tutto questo potrebbe portare l’esponente dei frontalieri in opposizione, cambiando decisamente gli equilibri all’interno del parlamentino frontaliero, tra l’altro non ancora convocato.

I frontalieri avrebbero chiesto un assessorato, non per il suo leader ma per una persona già competente in campo politico, con esperienza e che conosce bene l’amministrazione di un comune. La nuova Giunta, invece, sarebbe già composta e vedrebbe esponenti delle liste che hanno sostenuto Flavio Di Muro a parte due.

E, sempre secondo i rumors che avvolgono palazzo comunale, oltre a Parodi ci sarebbe anche un’altra lista che potrebbe voltare le spalle al neo sindaco, portando ad una risicatissima maggioranza. Ma, come sempre capita in questi casi, la situazione potrebbe rientrare già nelle prossime ore.

Sono previsti diversi incontri nelle prossime ore, uno dei quali proprio tra il Sindaco e il leader dei frontalieri. Bisognerà capire con precisione quali saranno gli argomenti e quali gli eventuali accordi che ne usciranno. In serata lo stesso Parodi si vedrà con gli esponenti della sua lista, ai quali esporrà le risultanze dell’incontro con Di Muro.

La comunicazione ufficiale della nuova Giunta, quindi, slitta ancora di qualche ora così come la convocazione del primo consiglio comunale. E, mentre sui social stanno già viaggiando i primi proclami e le polemiche, il Sindaco oggi tornerà a parlare con i suoi per decidere la formazione dell’esecutivo. I nomi sono quelli fatti più volte tra Marco Agosta, Adriano Catalano, Milena Raco, Simone Bertolucci, Serena Calcopietro e Domenico Calimera. E questi aprirebbero le porte a candidati alla carica di consigliere delle liste di maggioranza

Gli esperti della politica sono certi che, alla fine, una quadra si troverà ed anche i mal di pancia di queste ore passeranno. Certo che, dopo l’apparentamento, la vittoria e i festeggiamenti, non ci si aspettavano giorni così difficili per la nuova amministrazione ventimigliese.