Camion di Amaie Energia fuori controllo finisce sul marciapiede in centro a Sanremo (foto)

Attimi di grande apprensione questo pomeriggio in via Volta, nel centro di Sanremo, quando un camion di Amaie Energia ha attraversato la carreggiata finendo sul marciapiede dal lato opposto.

Pare che il mezzo abbia avuto un guasto al freno a mano mentre si trovava in fase di ricarica delle batterie. Fortunatamente, grazie alla velocità contenuta e alla presenza dei dissuasori, il mezzo non ha travolto passanti e non è andato a schiantarsi contro le vetrine di un vicino laboratorio di pasticceria.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno delimitato la zona, mentre gli agenti della Polizia Locale si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico.