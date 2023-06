Fiera del Libro di Imperia: chiusura con successo per gli incontri all’Oasi del Gusto. (FOTO)

Si è chiusa fra gli applausi la rassegna dedicata ai temi dell’enogastronomia curata dal giornalista e direttore di Traveleat, Claudio Porchia, con gustose appendici a tavola in collaborazione con la CNA di Imperia.

Il bilancio degli incontri è stato molto positivo sia in termini di presenze che di qualità degli interventi. E nella giornata conclusiva il programma dell’Oasi del Gusto è stato impreziosito dalla presenza del sindaco di imperia, Claudio Scajola che ha partecipato ed è intervenuto all’incontro con Monica Ciaburro, Vice presidente della Commissione Difesa e Sindaco di Argentera.

Inoltre le degustazioni promosse dalla Cna di Imperia hanno contribuito a far conoscere le De.Co. della città, Piscialandrea e Farinata preparate da “A Sciamadda”, i vini della Cantina Nirasca e a promuovere prodotti di grande eccellenza come lo Zafferano dell’Azienda Agricola Oro Rosso di Triora di Barbara Cardone.

Roberta Schira e Claudio Porchia

“Siamo contenti di aver portato un contributo positivo al successo della Fiera del Libro – commenta Claudio Porchia, direttore di Traveleat, la pagina dedicata ai viaggi ed al gusto del gruppo Morenews - e ringraziamo la presidente Luciangela Aimo per la spazio importante riservato all’Oasi del Gusto. Le grandi firme del giornalismo eno-gastronomico italiano, Valerio Massimo Visintin, Eleonora Cozzella e Roberta Schira, hanno reso per un week end Imperia la capitale nazionale della critica gastronomica. E per il numeroso pubblico che ha partecipato agli incontri è stata un’occasione importante per scoprire un mondo, quello della ristorazione e della critica gastronomica, in grande fermento”.