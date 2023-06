Primo consiglio comunale di Bordighera, Trucchi: "Evidenziata grave debolezza di nuova maggioranza"

"Si è svolto, ieri pomeriggio, a Bordighera il primo Consiglio comunale della seconda amministrazione Ingenito. Abbiamo assistito al giuramento del Sindaco e alla presentazione dei punti essenziali del programma di governo e alla presentazione della Giunta. Si sono poi svolte le votazioni per individuare il presidente e il vicepresidente del Consiglio. A mio parere a questo punto si è evidenziata una grave debolezza della nuova maggioranza che fa pensare ad una forte insoddisfazione e litigiosità interna" - commenta il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi riferendosi al consiglio comunale di Bordighera andato in scena ieri nella sala rossa del Palazzo del Parco.

"Per quello che riguarda la elezione del presidente del Consiglio sono mancati tre dei voti previsti da parte dei consiglieri di maggioranza. Infatti, le schede bianche sono state 8 e il presidente è stato eletto con un solo voto di scarto. Si può dire che tre consiglieri di maggioranza hanno votato contro le indicazioni del sindaco. Per quello che riguarda l'elezione del vicepresidente del Consiglio non è stata nemmeno presa in considerazione da parte della maggioranza l'opportunità di votare per quella carica un rappresentante dell'opposizione come normalmente si fa in un contesto di correttezza istituzionale. Evidentemente si è ritenuto impossibile scontentare ulteriormente i consiglieri di maggioranza che già avevano espresso il loro malessere" - sottolinea Trucchi.

"Peccato questo inizio così zoppicante. Nonostante questo io ho avanzato proposte di collaborazione su temi importanti sperando che a differenza del passato la maggioranza capisca di rappresentare una parte della città e voglia rispettare la parte che non l'ha votata" - conclude Giuseppe Trucchi di 'Insieme'.