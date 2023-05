Bordighera, primo consiglio comunale infuocato: Bassi chiede le dimissioni di Ingenito (Foto e video)

Si è svolto, nel pomeriggio di oggi, il primo consiglio comunale del nuovo mandato dell’Amministrazione Ingenito. Il primo attacco della nuova minoranza arriva dall'ex candidato sindaco Massimiliano Bassi riguardo all'elezione del presidente del Consiglio comunale: "La maggioranza non è unita, non ha votato all'unanimità Stefano Gnutti come presidente del Consiglio comunale. Sindaco dovrebbe fare una riflessione sul fatto che la sua maggioranza non la pensa allo stesso modo. Dovrebbe dare le dimissioni" - ha sottolineato il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi - "Ci faremo portavoce di tutti quelli che vorranno e dovrà accettare le nostre critiche. E' giusto che i cittadini esprimano il loro consenso o non consenso". "Non darò le dimissioni" - ha replicato immediatamente il sindaco Vittorio Ingenito - "Il mio invito è a un'apertura che sia chiara e coerente". La consigliera Laura Pastore è stata, invece, eletta vicepresidente del Consiglio comunale.

Dopo l’esame degli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri comunali e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi, si è svolto il giuramento del sindaco e la nomina degli assessori Melina Rodà, Walter Sorriento, Martina Sferrazza, Giovanni Allavena e Marco Laganà che ricoprirà anche l'incarico di vicesindaco. Il sindaco Vittorio Ingenito avrà le deleghe al Turismo e Cultura, all'Urbanistica, all'Edilizia Privata e al Bilancio; il vicesindaco Marco Laganà avrà, come assessore, le deleghe ai Lavori pubblici, al Servizio di depurazione, al Porto, alle Spiagge, all'Ecologia e all'Ambiente; l'assessore Walter Sorriento avrà le deleghe alla Sanità, alle Manutenzioni e arredo urbano, allo Sport e agli Affari legali; l'assessore Melina Rodà si occuperà di Manifestazioni, Frazioni, Patrimonio e Personale; Martina Sferrazza avrà le deleghe alle Scuole, al Commercio e Artigianato, ai Servizi Sociali, ai Sevizi Cimiteriali, elettorali e all'Anagrafe mentre Giovanni Allavena dovrà occuparsi di Polizia Municipale e Protezione civile, Giardini, Grandi Infrastrutture, Nettezza urbana e Agricoltura.

"Voglio fare una minoranza partecipativa" - ha detto il consigliere comunale Giuseppe Trucchi - "Per esempio chiedo che vengano fatte commissioni tematiche, per esempio, sulla revisione del progetto della passeggiata a mare. Ci siano, perciò, incontri per parlare apertamente sulle cose prima di arrivare al voto".

È stata eletta anche la commissione elettorale comunale, che sarà formata da Marco Laganà, Milena Rodà e Giuseppe Trucchi. I membri supplenti, invece, saranno Massimiliano Di Vito, Giovanni Allavena, Sara Piantoni. Infine, è stata approvata la ratifica della quarta variazione al bilancio di previsione 2023-2024-2025.

Il nuovo consiglio comunale è, perciò, composto, oltre che da sindaco e assessori, anche dai consiglieri comunali di maggioranza della lista ‘Bordighera Vince’ Marzia Baldassarre, Barbara Bonavia, Massimiliano Di Vito, Laura Pastore e Mauro Bozzarelli e dai consiglieri di minoranza Massimiliano Bassi, Alessandro Albanese, Fulvio Debenedetti e Sara Piantoni della lista ‘Bassi Sindaco’ e Giuseppe Trucchi della lista ‘Insieme’. In questo mandato, però, due assessori, Martina Sferrazza e Melina Rodà, si dimetteranno da consiglieri per far entrare in consiglio comunale i primi non eletti: Gianluca Gazzano e Vincenzo Caputo.