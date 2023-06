Sanremo. domenica prossima a Santa Tecla per 'Libri al Forte' appuntamento con Dany Paolini

Torna domenica prossima a Sanremo la rassegna ‘Libri al Forte – BiblioTecla’. Nell'ex fortezza di Santa Tecla, alle 17, sarà illustrato il libro ‘Le 7 note dell'Anima’ di Dany Paolini. Interverrà l'architetto Elio Marchese che presenterà e leggerà alcuni estratti del volume (328 pagine) edito da Albatros. L'iniziativa è della libreria Ubik di via Roma.

"Un libro - viene spiegato - per coloro che desiderano allargare i propri orizzonti, al di là di ogni certezza psicologica, scientifica e culturale. Si tratta di un viaggio-racconto di Dany Paolini in un universo di sensazioni e di idee molteplici, che si diramano da una concezione aperta e profonda dell'essere umano. Ciò che l'autrice chiama il Pianoforte dell’Anima è uno strumento per cogliere i vari aspetti della nostra identità e tutte le sfumature delle emozioni, siano esse positive o negative. Canalizzare le proprie energie verso le prime e riconoscere e affrontare le seconde è l'obiettivo che si pongono molte scuole di psicologia e una delle sfide che ci propone l'autrice attraverso questo viaggio originale ed evocativo".

La Paolini è specializzata in psicosomatica e in psicosintesi. L'originalità del Teatro-terapeutico è un'espressione sempre più diffusa e che sta affermandosi anche in Italia. In questo caso grazie all’espressività propria del teatro, alla struttura di una storia e alla specificità dei personaggi scelti dall'autrice, un'esperienza collettiva si traduce in un percorso terapeutico individuale, capace di offrire stimoli e di indagare i nodi aperti del proprio passato. "E infine - si legge in una nota della casa editrice - un mirabile invito, condotto nota dopo nota, per invogliarci a compiere quel cammino sottile tra l'amore per sé e l’amore per l’altro, in grado di apportare gioia e armonia nelle nostre vite".

L'autrice Dany Paolini è arte-terapeuta, teatro-terapeuta e formatrice in Psicosintesi. Laureata in Lingue e letterature straniere moderne e diplomata alla Scuola di Teatro Carlo Dapporto, conta un'esperienza decennale di attrice teatrale. Si è specializzata progressivamente, in Francia, in Psicosomatica, Psico-genealogia e Psicosintesi. Nel 2008 con il dottor Salomon Sellam ha creato il suo primo "Atelier de développement personnel". Nel 2014, con il regista teatrale Marco Brogi e l'attore Giulio Brogi, ha fondato l'Associazione italo-francese TheatrEvolution volta alla promozione del teatro e del teatro-terapeutico presso scuole, associazioni ed enti. Ha pubblicato, in Francia, "Pourquoi je n'ai plus envie de faire l'amour avec l’homme que j'aime?" (2009). Ha pure fondato, nel 2020, il Centre de Psychosynthèse & Teatre-Therapie, del quale è presidente. Opera e anima in laboratori di teatro-terapeutici per adulti e malati psichiatrici, in formazioni in psicosintesi e tiene conferenze in Francia e all'estero. Il suo sito è http://www.danypaolini.com.

