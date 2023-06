Ventimiglia: lavori della pista ciclabile, i suggerimenti di Confesercenti al nuovo sindaco, Flavio Di Muro

Già nei primi giorni di lavoro del nuovo Sindaco, a cui vanno i nostri complimenti e gli auguri di buon operato, siamo costretti ad intervenire su un'urgenza che riguarda Ventimiglia. Ci riferiamo ai lavori di realizzazione della pista ciclabile nel tatto tra via Dante e via Tacito, che con l'imminente arrivo della nuova stagione estiva, sta creando diverse preoccupazioni tra gli operatori commerciali e turistici della zona”.

Sono le parole di Sergio Scibilia presidente cittadino di Confesercenti, che prosegue: “Il sito riveste una particolare attenzione sia per la posizione fronte mare ma anche per la presenza di diverse attività economiche. Con la partenza dei lavori sono stati tolti i parcheggi ma anche la pedonabilità in sicurezza lato mare, con conseguenti grossi disagi. A nostro giudizio però è stato aperto un cantiere con un fronte di lavoro troppo esteso. Questa scelta ha come conseguenza la necessità di dover lavorare contemporaneamente con piu squadre, riducendo così i tempi di esecuzione e migliorare la fruibilità della passeggiata. In oggi questo non sta avvenendo e ci sono interi tratti chiusi al traffico e interdetti ai pedoni dove nessuno lavora. Con l'estate ci sarà la previsione di un notevole aumento del flusso di mezzi in transito e della necessità di reperire aree parcheggi. In queste condizioni le attività commerciali stanno subendo dei danni in termini di calo degli affari a causa della impossibilità di parcheggiare in zona e camminare liberamente sulla passeggiata, spostando i flussi verso altre località”.

Confesercenti ha chiesto al Sindaco di valutare alcune proposte concrete, al fine di ridurre i disagi ai cittadini e alle imprese. Ovvero:

- eseguire con un'occupazione d'urgenza e temporanea (solo per il periodo dei lavori) un parcheggio provvisorio sull'area privata sita in via Tacito (ex Tennis e piscina);

- rivedere il cronoprogramma del cantiere per aumentare la forza lavoro con la presenza di più squadre di lavoro contemporaneamente;

- concludere almeno un primo tratto di cantiere (lato ponente o levante);

- eseguire verifiche e controlli sulla salubrità delle spiagge, per evitare promisquità con i materiali da cantiere incompatibili con la balneazione;

- una verifica dei tempi di esecuzione, valutando la possibilità di una sospensione degli stessi per i mesi di luglio e agosto, parte centrale della stagione balneare.