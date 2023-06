Terminata ieri sera la riparazione del Roya 1: torna a sgorgare l'acqua dai rubinetti di mezza provincia

Una giornata e parte della serata di intenso lavoro per gli operai di Rivieracqua che, dalle 22.40 di ieri sera hanno nuovamente consentito il passaggio dell’acqua dalla tubazione del Roya 1, che si era guastata all’interno del porto di Bordighera.

L’intervento a cui è stata costretta l’azienda, ha creato blocchi alla distribuzione e cali di pressione nelle zone alte di Sanremo (in particolare in via Galilei, Borgo Tinasso e via Margotti) ma anche a Imperia, Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, Cervo, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e la zona di Rollo ad Andora.

Il guasto è stato riparato e, nella notte, l’acqua ha tornato a sgorgare dai rubinetti. Come sempre capita in questi casi gli operai hanno dovuto operare lo scavo e, quindi, saldare la tubazione. Un’operazione andata avanti per tutto il giorno e terminata alla luce delle fotoelettriche.