Sanremo, semaforo verde per demolizione e ricostruzione albergo a Portosole. Assessore Scajola: “Un risultato storico ottenuto in sinergia con il Comune”

Si è svolta questa mattina la Conferenza dei Servizi in seduta decisoria relativa all’approvazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio a destinazione turistica/ricettiva di tipo albergo, nell’ambito dell’approdo turistico di Portosole nel Comune di Sanremo (ne abbiamo già parlato qui).

Regione Liguria ha formalizzato, attraverso il coordinamento svolto dall’Assessorato all’Urbanistica, la propria posizione con un pronunciamento favorevole.

“È una grande notizia per la Città di Sanremo - afferma l’Assessore all’Urbanistica Marco Scajola -. Quanto deciso questa mattina è atteso da oltre vent’anni dalla Città dei Fiori. Finalmente l’edificio in discussione potrà essere demolito e successivamente ricostruito con la medesima destinazione turistica, garantendo qualità paesaggistica all’intera zona. È stato un lavoro complesso, non privo di ostacoli, che abbiamo portato avanti insieme al Comune di Sanremo, che ringrazio, per eliminare da una zona strategica della città una bruttura urbanistica del passato. Questa operazione si inserisce perfettamente in quella programmazione di rigenerazione urbana che con grande soddisfazione Regione Liguria sta portando avanti in tutto il territorio insieme alle amministrazioni comunali”.