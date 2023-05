Sanremo: oggi è una giornata storica, ok della Conferenza dei Servizi all'abbattimento dell'Ecomostro di Portosole

La Conferenza dei Servizi decisoria per la pratica relativa all’albergo di Portosole si è riunita e ha raccolto i pareri di tutti soggetti coinvolti: è stata decretata la fine della fase istruttoria con parere favorevole al rilascio del titolo edilizio.

Al vertice plenario di questa mattina il Comune di Sanremo, alla presenza del Sindaco Alberto Biancheri e dell’assessore all’Urbanistica Massimo Donzella, con il segretario generale dott.ssa Monica Di Marco, i dirigenti all’Urbanistica e al demanio Giambattista Miceli e Linda Peruggi, Regione Liguria, settore Difesa del Suolo Savona e Imperia, settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo e Ecosistema costiero, settore Servizi Turistici territoriali di Imperia, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, l’Ufficio delle dogane di Imperia, la Capitaneria di Porto di Imperia, Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, l’Agenzia del Demanio, Direzione territoriale – Liguria, il Comando provinciale VV.FF Dipartimento Prevenzione Incendi, il Ministero dello Sviluppo Economico, la ASL1 Imperiese, Amaie, Enel e Rivieracqua.

Un passaggio fondamentale per una vicenda che interessa la città da oltre vent’anni e a cui l’Amministrazione Biancheri lavora con determinazione da anni, con l’obiettivo della riqualificazione dell’area.

Completata oggi la fase istruttoria, a questo punto rimane da ultimare la convenzione tra enti e il versamento degli oneri da parte del privato, alla cui conclusione verrà formalmente rilasciato il titolo edilizio. Entro 90 giorni dal rilascio, dovrà essere abbattuta la struttura fatiscente che insiste su Portosole.

“Sono molto soddisfatto – commenta il Sindaco Alberto Biancheri, che ha seguito la pratica insieme all’assessore Massimo Donzella – e orgoglioso del lavoro fatto. Siamo a un passo da un obiettivo storico. Sono stati necessari molto impegno e tenacia per arrivare a questo punto e voglio ringraziare gli uffici e gli enti coinvolti per il lavoro svolto. A breve organizzeremo una conferenza stampa congiunta con Portosole per delineare il cronoprogramma”.