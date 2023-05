Vallecrosia: i divieti di sosta in vista della Fiera di Pentecoste

Domani si svolgerà l'annuale Fiera di Pentecoste a Vallecrosia. Le aree interessate alla manifestazione sono: solettone (Nord e Sud) e il lungomare Marconi dall'incrocio con la via 1° Maggio al confine con Bordighera.

Pertanto, per permettere lo svolgimento in totale sicurezza nelle aree sopra indicate, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dalle 5 del mattino sino alle 20. Sarà interdetta la viabilità veicolare dalle 6 alle 20.