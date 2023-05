Sanremo, Novamed festeggia i 10 anni con nuovo spot pubblicitario a cura di Rmb Studio (Foto e video)

Novamed, azienda di medicina estetica avanzata che ha sede a Sanremo, celebra il suo decimo anniversario come leader del settore. Un traguardo importante che l'azienda ha deciso di festeggiare rilanciando il proprio brand con un nuovo spot pubblicitario, presto in rotazione anche su Sky, curato dalla casa di produzione pubblicitaria ventimigliese Rmb Studio.

Con il nuovo spot, Novamed intende consolidare la propria immagine di qualità e innovazione a testimonianza della propria attenzione al benessere dei suoi clienti. È, infatti, un centro di medicina estetica che ha come obiettivo quello di unire in un’unica struttura tutti i trattamenti necessari per il benessere fisico e psicofisico grazie alla competenza medica, all’avanguardia tecnologica e scientifica.

Grazie alla sua vasta gamma di prodotti e servizi di altissima qualità, Novamed ha saputo negli anni soddisfare le esigenze dei propri clienti e consolidare la propria immagine di prestigio e affidabilità, diventando un punto di riferimento imprescindibile del settore e affermandosi come uno dei leader in Italia. I medici specialisti mettono al servizio del paziente la loro professionalità e competenza medica e scientifica per dare delle risposte concrete alle problematiche individuali: interventi microinvasivi e invasivi per volto e corpo. Tutto quello che una persona cerca per dedicarsi a sé, migliorarsi e stare bene può trovarlo nel centro in via Mameli 5 in cui la parola d’ordine è "la cura di te” a 360°.

L'azienda desidera, perciò, esprimere la sua gratitudine ai propri meravigliosi clienti e partner, che con il loro continuo supporto hanno contribuito al raggiungimento del successo degli ultimi dieci anni. Novamed guarda al futuro con grande entusiasmo e si prepara a celebrare questo importante traguardo insieme ai suoi clienti, dedicandosi con ancora più passione alla sua missione di innovare e migliorare la salute e il benessere delle persone.