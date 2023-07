Sanremo, i medici Laura Bisaccia e Giovanni Angiolini scelgono Novamed (Video)

La dottoressa Laura Bisaccia e il dottor Giovanni Angiolini hanno scelto Novamed Sanremo. Lo ha annunciato l'azienda di medicina estetica avanzata che ha sede nella città dei fiori: "È con grande piacere che annunciamo la recente decisione della stimata dottoressa Laura Bisaccia e del dottor Giovanni Angiolini di scegliere Novamed Sanremo".

Dopo il grande successo riscontrato da Genova e dintorni, come in tutto il Nord Italia, non sorprende che questo dinamico duo abbia puntato gli occhi sulla città dei fiori e tutto ciò che ha da offrire. La dottoressa Laura Bisaccia, che si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 2017 presso l’Università degli Studi di Genova, spinta dalla sua grande passione per il lato estetico si conferma come una delle figure di rilievo e riconosciute nel campo della medicina estetica, potendo vantare, ad oggi, una vasta gamma di trattamenti non invasivi o minimamente invasivi all’avanguardia e di sicuro successo.

Il dottor Giovanni Angiolini si è, invece, laureato in medicina con il massimo dei voti con la tesi in Chirurgia Plastica su “il lipofilling in ricostruzione mammaria”. Si avvicinato, poi, al mondo dell’estetica con un master di II livello presso l'Università Tor Vergata di Roma. Ha partecipato a numerosi corsi internazionali, nell’ambito della medicina estetica e antiaging ed è una presenza fissa in molte trasmissioni televisive in qualità di consulente medico.

"Novamed Sanremo è lieta di annunciare questa esclusiva partnership che certamente renderà felici molti dei nostri pazienti affezionati. Nuovi trattamenti e macchinari all'avanguardia che sottolineano la nostra filosofia di ricerca e aggiornamenti sul campo" - sottolinea Novamed. Con questa decisione, la dottoressa Bisaccia e il dottor Angiolini si uniscono ad una delle realtà della medicina estetica più in voga e rinomata, che vanta professionisti di altissimo livello offrendo i massimi standard di cura e tecnologia medica all'avanguardia: laser Alessandrite, laser per eliminare capillari, macchie, acne e tatuaggi e nuove tecnologie per il dimagrimento.