Sanremo: 'Solo' il libro su Giacomo Matteotti presentato al Casinò dal Senatore Riccardo Nencini (Foto e Video)

Il Senatore Riccardo Nencini ha presentato oggi ai ‘Martedì Letterari’ del Casinò di Sanremo l’opera ‘Solo’ (Ed. Mondadori) vincitrice lo scorso anno del premio letterario internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’ e il saggio ‘Il fuoco dentro Oriana a Firenze’ (Mario Pagliai Editore). Nencini è stato presentato da Marzia Taruffi e Carlo Sburlati, giornalista e saggista.

Giacomo Matteotti è stato il primo vero antagonista di Mussolini ed è stato il fantasma che ha aleggiato sul fascismo per tutta la durata della dittatura. In ‘Solo’ Riccardo Nencini ricostruisce in forma romanzesca, con la precisione dello studioso, la passione dell’uomo politico e la creatività dell’intellettuale e narratore, la vita di questo grande eroe italiano.

Riccardo Nencini è nato a Barberino del Mugello nel 1959. È autore di diversi saggi e romanzi tra cui Il giallo e il rosa (Premio Selezione Bancarella Sport, Giunti, 1998), L’imperfetto assoluto (finalista al Premio Acqui Storia, Mauro Pagliai editore, 2009), Il fuoco dentro. Oriana e Firenze (Mauro Pagliai editore, 2016), Dopo l’apocalisse. Ipotesi per una rinascita (con Franco Cardini, La Vela, 2020).

Venerdì prossimo, alle 18, incontro con Paola Mastrocola con ‘La memoria del cielo’ (Ed. Rizzoli). Partecipa lo Zonta Sanremo.