Sanremo: da questa sera sera lavori di asfaltatura in diverse strada, lavori per un milione di euro

Dopo aver concluso, nello scorso inverno, il primo lotto da circa 600 mila euro investito interamente in strade secondarie di frazioni o quartieri periferici, scattano questa sera i lavori di asfaltatura a Sanremo per un importo di oltre un milione di euro di investimento.

Affidati alla associazione temporanea di imprese Masala e Tesorini gli interventi verranno svolti interamente nelle ore serali e notturne, per evitare problemi al traffico cittadino. Infatti, le operazioni in corso Cavallotti (dal concessionario Honda sino alla rotonda di corso Garibaldi) verranno eseguite di notte, per non creare disagi alla circolazione.

Tra i primi interventi del cronoprogramma:

- corso Cavallotti: da concessionario Honda fino a rotonda Garibaldi (in notturna)

- via Ruffini

- corso Orazio Raimondo

- via Bixio: tratto da piazza Bresca fino corso Raimondo (anello fontana Zampillo)

- dal sottopasso Foce alle spiagge

- corso Mazzini/Cavallotti: tratto da via Scoglio allo stadio.

Riguardo via Lamarmora, i lavori di ripristino sono ripresi ieri (dall’intersezione con corso Cavallotti sino alla sede della Croce Verde, per l'intera larghezza della carreggiata stradale), con chiusura al transito dalle 8.30 alle 16 (ditta Asfalti Generali per conto di Italgas). Sarà possibile raggiungere lo svincolo per l’Aurelia Bis tramite strada San Martino.

Successivamente sono previsti nuovi asfalti in corso Inglesi, via G. Galilei e via Volta per ripristinare gli scavi ad oggi pericolosi al transito (ditta Masala, per conto di Rivieracqua). Avviato anche il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Zeffiro Massa, via Borea, via Dante Alighieri, via Volta, via Peirogallo.