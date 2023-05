Ventimiglia wine festival: premiato lo chef de Cave dell’Hotel de Paris di Monaco, arriva anche il gelato al passito

Inizia la settimana che porta al lungo weekend del Ventimiglia Wine Festival e si aggiungono interessanti novità nel programma già intenso della manifestazione che si svolgerà tra vie e piazze del centro storico cittadino.

Durante la Conferenza su “I trend del vino nel 2023”, che si terrà venerdì presso il Centro culturale San Francesco, a cura della top dipWset Cristina Mercuri, sarà consegnato un Premio speciale ad un italiano che si è distinto all’estero in questo settore. Il premiato sarà Gennaro Iorio, grande professionista e conoscitore del mondo del vino, Chef della prestigiosa Cave dell’Hotel de Paris di Montecarlo, un grande scrigno che contiene le più prestigiose etichette di vino al mondo. A consegnare il Premio “Ventimiglia Wine 2023” a Iorio sarà l’amministratore delegato di Marina Development Corporation, Giuseppe Noto.

Parlando di vini, non poteva mancare al Festival neppure il gelato al vino, novità assoluta che sarà proposta dall’Antica Gelateria d’Autore di via Garibaldi. Il gelato si chiamerà “Lucrezia, crema al passito” (nella fotografia) e sarà prodotto con il passito della cantina Maixei di Dolceacqua, con l’aggiunta di uva sultanina bio. Il nome Lucrezia, con figura stilizzata sulla bottiglia di vino, ricorda una storia-leggenda legata ai Doria di Dolceacqua, di una giovane ragazza che si sposò in gran segreto per sfuggire allo Ius primae noctis, per questo arrestata e imprigionata. Lucrezia si lasciò morire di fame e di sete. Il suo sposo infuriato riuscì a penetrare nel castello e ad obbligare il Marchese ad abolire l’obbligo. Era il 16 agosto e ancora oggi a Dolceaqua si ricorda quel giorno con la festa della michetta, il pane dolce tipico del luogo.

Tornando al Ventimiglia Wine Festival, altra significativa iniziativa riguarda una escursione esclusiva in E-Bike tra i vigneti del rossese con degustazione in cantina. Partenza, venerdì e sabato, alle ore 9, dal porto Cala del Forte per raggiungere Dolceacqua e poi farsi guidare tra i vigneti dal produttore Marco Foresti e degustare il rinomato rosso ligure. Info e prenotazioni obbligatorie 320 0375820.

Completato infine il “cast” dei vini che saranno i protagonisti della rassegna con un’ampia gamma di etichette. Vini che saranno proposti nelle degustazioni previste nel tour del Festival che si dipanerà da piazza della Cattedrale fino a piazza San Michele, dove presso il nuovo ristorante Venti, sorto sulle “ceneri” della ex bocciofila e prossimo all’apertura, si terrà sabato alle 18 la Masterclass dedicata ad un viaggio tra le “Bollicine d’Italia” alla scoperta degli spumanti dal nord al sud del Paese (prenotazioni su eventbrite.it). Presenti sul belvedere anche alcune importanti aziende d’olio extravergine d’oliva di cultivar taggiasca.