Sanremo: il Boca Beach riparte con la stagione estiva 2023, il via giovedì prossimo

L’estate è alle porte e la voglia di tornare in spiaggia per godersi il caldo non manca, quindi, giovedì prossimo riparte la stagione estiva del beach club sanremese. Il Boca Beach è un insieme di innovazione, tradizione, gusto e comfort che vi farà immergere in una location unica, al pari dei migliori lidi della costa azzurra.

La qualità e la varietà di proposte offerte costruiscono un ambiente familiare e rilassante senza rinunciare a momenti di intrattenimento e show che contraddistinguono il locale. Un tour da vivere dal mattino fino al tramonto affacciati sul mar Ligure. Consumare una colazione con le prime luci del mattino, un pranzo con vista o un cocktail al calar del sole da assaporare nel chiringuito a piedi nudi sulla sabbia, sono le prerogative per trascorrere una giornata perfetta.

Il ristorante propone un menù completamente rivisitato che comprende un’ampia selezione di piatti a base di pesce e una cucina mediterranea classica dai sapori gustosi e intensi, strizzando l’occhio alla creatività e alle proposte più ricercate. La cantina offre la possibilità di assaporare diverse etichette per accontentare tutti i tipi di palati ed esigenze. Una super novità per la nuova stagione sarà il sushi sul mare: verrà realizzato un nuovo corner dedicato a questi servizi e sarà possibile gustare un delizioso sushi sulla spiaggia ad un passo dalle acque cristalline della Riviera del ponente ligure.

Sono numerosi i servizi offerti a tutti i clienti. Per garantire il soggiorno in spiaggia, è possibile prenotare online con un click direttamente dal sito, selezionando la data desiderata e scegliendo tra comodi lettini, lettoni o lettoni VIP che comprendono l’aggiunta di champagne e frutta fresca. Durante l’orario del pranzo il parcheggio è gratuito nei giorni feriali. Il servizio tender verrà messo a disposizione per tutti gli ospiti dal mare e il servizio navetta sarà a supporto dei clienti degli hotel convenzionati.

Boca Beach Sanremo | Corso Guglielmo Marconi 99 | 18038 Sanremo (IM)

Info & Booking +39 324 8047852

reservations@bocabeachsanremo.com

www.bocabeachsanremo.com

Facebook: https://www.facebook.com/bocabeachsanremo

Instagram: https://www.instagram.com/bayclub_sanremo