Sanremo: grande festa all'opera 'Don Orione' con il concerto della banda 'Pasquale Anfossi' (Foto)

Il Piccolo Cottolengo di Sanremo è stato animato, nel fine settimana, dalla Banda Pasquale Anfossi di Taggia che ha presentato un coinvolgente concerto con musiche di diversi autori (D.Tepasso, G. Donizetti, F. Brezzo, N. Bartolucci, K. Scott, S. Pucci e anche i Pooh).

La direzione del maestro Vitaliano Gallo ha saputo guidare la banda in un'emozionante esibizione, che ha coinvolto il pubblico presente in un momento di gioia e condivisione. L'evento è stato anche un'occasione per dar voce e testimonianza all'associazione volontari ‘Don Orione’ alla ricerca di nuove persone che possano dedicare un momento di servizio e amicizia agli ospiti della struttura.

Nell'Opera ‘Don Orione’ i volontari sono persone generose e sensibili che sanno donare tempo e forze a persone bisognose di aiuto e di amicizia. Conclude il direttore Don Gianni Castignoli: “Il concerto ha fatto vibrare i cuori dei presenti, regalando un'esperienza di gioia e condivisione. La musica ha il potere di unire e di creare un'atmosfera speciale, un grazie al Maestro Vitaliano Gallo per questo regalo”.