Pompeiana: esordio col botto e grande partecipazione di pubblico per lo spettacolo 'Teatro' (Foto9

Portare il teatro, al chiuso, come forse non accadeva da tempo immemorabile a Pompeiana. E' questa la mission riuscita dell'associazione culturale Liberalia che, nella Sala Valerio Conio, ha presentato uno spettacolo titolato "Teatro" con una breve conferenza sulla storia del teatro e soprattutto rappresentazioni sceniche.

"Ci siamo cimentati - spiega la presidente dell'associazione culturale Liberalia Maddalena Garibaldi - in questa iniziativa per noi nuova e diversa da altre precedenti fatta di presentazione di libri e altri incontri. E' stato un grande e persino inaspettato successo. Intanto come partecipazione con il salone pieno, e purtroppo parecchia gente costretta a restare in piedi e persino costretta fuori dalla porta. E, poi, per le performance degli attori impegnati che hanno coinvolto tutti i presenti".

Così la sua vice Flora Martini: "Il teatro ha il potere di accendere un Faro sulle parole, sui gesti restituendone il giusto peso. Siamo stati catapultati in questo mondo fantastico grazie all'incontro con amici meravigliosi e bravissimi. Abbiamo assaporato momenti di pura emozione e grande passione. Superlativa la performance dei nostri cari amici Marco Silvano Corradi, Graziella Tufo, Consuelo Benedetti, Gioacchino Logico, Marino Longo. Il teatro è proprio questo: ci regala la possibilità di metterci nei panni dell'altro, di provare a capirne i punti di vista e di vivere sentimenti ed emozioni indescrivibili. Lo facessimo più spesso forse vivremmo una vita migliore".

Molto selezionato il pubblico con presenze quali quelle dell'autore e regista Pino Riotto e del giornalista Gianni Micaletto, già responsabile della redazione de La Stampa di Sanremo. Presente anche il vicesindaco di Pompeiana, professoressa Manuela Giraudo, che ha espresso parole di plauso e lode per l'evento proposto e la sua riuscita. "La nostra amministrazione - ha spiegato - è particolarmente sensibile a ogni iniziativa, come questa, che premia la cultura". Al gruppo di amici attori è così stato proposto di ripetere lo spettacolo, sempre a Pompeiana, anche in estate, all'aperto.

Nelle foto: Graziella Tufo, Consuelo Benedetti, Marino Longo, Marco Silvano Corradi, Gioacchino Logico e tutti in gruppo insieme a Manuela Giraudo, Maddalena Garibaldi e Flora Martini