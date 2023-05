La Cabotina di Triora si mostra con una nuova luce, terminati i lavori nella casa delle streghe (foto e video)

La Cabotina, la casa delle streghe, di Triora, si mostra con una luce tutta nuova. Merito di un importante intervento di riqualificazione per 200mila euro e finanziato da Regione Liguria per 190mila euro, mentre la restante quota è stata coperta dalle casse del Comune di Triora.

Da tempo questo luogo simbolo per il turismo del paese della valle Argentina attendeva una importante opera di restyling. La nuova illuminazione a basso consumo energetico, posizionata a terra è stata studiata per donare un'aria ancora più suggestiva a questo angolo del paese. Non solo bellezza ma anche messa in sicurezza, con i lavori sull'acciottolato della via d'accesso che presentava pericolose buche ed avvallamenti.