Le 'nuove' spiagge di Riva Ligure rimarranno libere, lavori in corso per una estate di turismo, sicurezza e sport (foto e video)

Le 'nuove' spiagge di Riva Ligure rimarranno libere. Questa è l'intenzione dell'amministrazione comunale del sindaco Giorgio Giuffra in merito al nuovo lungo litorale 'ritrovato' l'anno scorso grazie ad una importante opera di ripascimento e con la fine dei lavori di messa in sicurezza.

La conferma della bandiera blu, le nuove grandi spiagge e un accesso diretto dalla ciclabile, sono un chiaro richiamo per i turisti e non solo. L'anno scorso il litorale conquistò tante persone, così oggi c'è anche chi ci vede una opportunità di business ma almeno per questa estate non ci saranno assegnazioni. Il primo cittadino è stato chiaro, smentendo così anche alcune voci insistenti di un interessamento da parte di Amaie Energia.

La società che oggi gestisce già l'approdo nautico rivese, attraverso il presidente Andrea Gorlero, aveva manifestato l'intenzione di allargare la propria sfera di competenze con nuovi servizi sul territorio. Dichiarazioni che hanno subito fatto pensare alle spiagge, ambito nel quale Amaie Energia già si destreggia da diverse estati, gestendo (tramite affidamento a privati) alcuni stabilimenti tra Santo Stefano al Mare, Arma di Taggia e Sanremo.

Il Comune punta a spiagge più fruibili

Dall'amministrazione comunale l'assicurazione, quelle spiagge rimarranno libere e di tutti. Anzi c'è un interessamento a renderle ancora più fruibili ma anche più sicure. Turismo e sport si incontrano nel progetto condiviso dal primo cittadino con l'assessore Francesco Benza.

Con una bandiera blu riconfermata il Comune di Riva Ligure guarda all'estate imminente. "La grande vocazione della nostra città è sempre stata di avere spiagge libere e tali rimarranno. Cercheremo di migliorarne la fruibilità e renderle più sicure con una postazione per un bagnino che sarà presente nella stagione. - annuncia Giuffra - Stiamo agendo per far si che quelle spiagge siano un fiore all'occhiello per la nostra comunità. Onoriamo la bandiera blu che per la quinta volta consecutiva abbiamo portato a Riva Ligure".

"Abbiamo effettuato i livellamenti del litorale grazie al lavoro di Amaie Energia. - aggiunge Benza - A Riva Ligure c'è una particolare attenzione agli sport acquatici con ben due corridoi di lancio, uno per il wind surf ed uno per il kite. Su quest'ultimo siamo stati precursori perchè è stato il primo corridoio di lancio in Liguria ad essere autorizzato perchè durante la stagione balneare è necessario uscire solo attraverso questi corridoi e non nelle spiagge libere. Quindi grande attenzione allo sport, alla pulizia del litorale e alla godibilità di queste spiagge nuove. Centinaia di metri nuovi ma soprattutto liberi, per tutti".