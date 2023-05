Ventimiglia: l'associazione Terre di Grimaldi presenta il calendario estivo delle manifestazioni

L’Associazione Terre di Grimaldi presenta la prossima stagione culturale che si svolgerà a partire da sabato 17 giugno e si protrarrà fino a venerdi 1 settembre. Un calendario denso di eventi che abbraccerà tutta l’estate e che cercherà di soddisfare un pubblico quanto più possibile ampio, e comprende due filoni principali: il cinema sotto le stelle e le serate di intrattenimento musicale.

Per quanto riguarda la musica si parte subito il 17 giugno con un gruppo di alto livello: l’Andrea “Lupo” Lupi Quartet, formato, oltre che da Andrea Lupi (basso, voce e chitarra) da Valerio Perla (batteria e percussioni), Roberto Molesti (piano e fisarmonica) e Cris Pacini (sassofono). Folk, blues, jazz, acustica si fondono in un progetto musicale come se ne fanno sempre meno, senza rincorrere logiche di mercato o appartenenze di stile.

Sabato 15 luglio sarà il turno del coro Gospel Family Band, che si svolgerà nella chiesa degli Angeli Custodi. Il repertorio del coro è frutto di una selezione tra i migliori brani del Gospel Contemporaneo afro-americano (K. Franklin, R. Smallwood, D. McClurkin, I. Houghton), che spazia attraverso diversi generi musicali quali Jazz, Blues, R&B, Rock, Latin e Funky.

Durante questa stagione, in collaborazione con la parrocchia, l'associazione ha deciso di valorizzare i due organi che si trovano nelle chiese della frazione: il 21 luglio, alla chiesa di Grimaldi inferiore, si terrà un concerto per organo e percussioni antiche, tenuto da Silvano Rodi e Sonia Borella. Il programma si articola sull'esplorazione del poco noto repertorio di musica di corte rinascimentale e barocco, eseguito su organi di un certo pregio di cui molti palazzi nobiliari e corti europee erano provvisti, improvvisando sulla nota melodia la non meno importante parte ritmica affidata a percussioni di vario genere. Il secondo concerto si terrà invece venerdi 11 agosto alla chiesa di Grimaldi Superiore e vedrà ancora il maestro Rodi, ma stavolta accompagnato dalla soprano grimaldese Barbara Scaringella.

Domenica 6 agosto la giovane, ma già conosciuta band, “I Mercenari” proporrà un repertorio che ha lo scopo di muovere e far ballare il pubblico, partendo dalla storia del rock fino ad arrivare ai giorni nostri con contaminazioni da ogni direzione.

L’offerta musicale sarà completata il 28 luglio e il 25 agosto con due serate di musica da ballo con dj, che intratterrà il pubblico con una selezione di brani che vanno dalla funky soul alla disco music (28 luglio) e dalla disco music alla new wave (25 agosto).

Per quanto riguarda il “Cinema sotto le stelle” l'associazione ha scelto una selezione di grandi film, con il prezioso e generoso supporto della Medusa Distribuzione, che abbracciano una grande quantità di generi e atmosfere. Il calendario si apre il 23 giugno con “Now You See Me 2”, sequel in tema di magia ed esoterismo denso di suspence ed effetti speciali, per proseguire il 30 giugno con “The Departed”, che non ha certo bisogno di parole. A seguire il 7 luglio il film premio oscar “Michael Clayton”, con George Clooney, e il 14 luglio “The Score”, con Marlon Brando, Robert De Niro e Edward Norton. Il 4 agosto la commedia esilarante “Gambit” con Colin Firth e Cameron Diaz, mentre il 18 agosto un tributo al grande Quentin Tarantino e al cinema d’azione degli anni ‘70 con “A prova di morte”. A chiudere la stagione il 1° settembre la commedia “L’uomo dell’ anno” con un Robin Williams in gran forma.

“Abbiamo scelto di realizzare le iniziative in spazi privati, anche per velocizzare e semplificare l’organizzazione - dichiarano dall'associazione - e tenuto conto che tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito e finanziati dalla nostra Associazione, senza nessun contributo da parte del Comune o di altre istituzioni. Alcuni generosi donatori hanno voluto sostenere in parte la nostra iniziativa per incoraggiare la rinascita di Grimaldi. Abbiamo scelto di fare una scommessa, probabilmente azzardata, se consideriamo la mole di eventi e intrattenimenti che la Costa Azzurra offre durante l’estate, ma l’obiettivo è stabilire il principio che per divertirsi e passare una serata piacevole non si deve necessariamente andare a Mentone o Monaco. Se vinceremo la nostra scommessa l’anno prossimo ripeteremo l’esperienza. Intanto per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo vi invitiamo a visitare il nostro sito”.